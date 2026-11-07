FX ha confermato il rinnovo: American Horror Story avrà una quattordicesima stagione. La decisione arriva dopo i risultati del tredicesimo capitolo, il debutto in streaming più forte di sempre per la serie creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk.

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Il debutto record della tredicesima stagione

Con il tredicesimo capitolo i numeri del franchise sono cambiati: nessuna stagione di American Horror Story aveva mai esordito così bene in streaming. AHS: 13 è entrata nella Streaming Top 10 di Nielsen e ha segnato il lancio migliore di sempre per una produzione di Ryan Murphy tra Hulu e Disney+, un traguardo non banale per un titolo che va avanti da oltre quindici anni e che continua a parlare a un pubblico internazionale. In Italia il finale è già disponibile su Disney+, dove gli episodi arrivano con una settimana di ritardo rispetto agli Stati Uniti, dove l’ultimo episodio era atteso per il 29 ottobre.

Un cast tra volti storici e nuove entrate

Buona parte della forza di questa stagione sta nell’ensemble. Il tredicesimo capitolo ha riunito interpreti che il pubblico della serie conosce bene, da Sarah Paulson a Evan Peters, da Angela Bassett a Kathy Bates, passando per Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman e Jessica Lange. Sono tornati anche Frances Conroy, Jamie Brewer, John Carroll Lynch, Mena Suvari e Mat Fraser, mentre tra i nomi nuovi ci sono Joey Pollari, Avantika, Elle Chapman, Berto Colon, Alex Consani, Orlando Jones, Tig Notaro, Madelaine Petsch, Zach Villa e John Waters.

Il personaggio di Pollari spiega in parte questo affollamento: è un operatore di cure palliative con la fobia del numero 13, che per lavoro si ritrova a confrontarsi con figure comparse nelle stagioni precedenti.

La serie è creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk, che ne sono anche executive producer insieme a Ned Martel e Charlie Carver, con la produzione affidata a 20th Television. Dall’esordio nel 2011, il titolo ha contribuito a ridefinire il formato della serie antologica, che cambia ambientazione e personaggi a ogni ciclo: case infestate, congreghe di streghe, freak show itineranti, hotel maledetti e scenari apocalittici. Lungo il percorso ha raccolto oltre 100 nomination e 17 vittorie agli Emmy, anche grazie alle prove di Jessica Lange, Kathy Bates e James Cromwell, e ha accumulato quasi 2 miliardi di ore di visione in tutto il mondo.

La quattordicesima stagione e i primati di FX

Con il nuovo capitolo la serie dovrebbe superare i 150 episodi, rafforzando il primato di produzione da un’ora più longeva nella storia di FX. È anche il primo rinnovo dopo oltre sette anni: le stagioni 11, 12 e 13 erano state approvate nel 2020, prima ancora che la decima andasse in onda. All’inizio di questa stagione Ryan Murphy aveva detto di sperare di poter portare avanti lo show per sempre.

Trama, ambientazione e interpreti della quattordicesima stagione non sono ancora stati annunciati, e al momento non esiste una data di uscita confermata. Tutte le stagioni già trasmesse restano disponibili su Disney+.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI