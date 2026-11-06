Lenanie lascia X Factor 2026 al terzo Live Show: il concorrente della squadra di Irama ha perso il ballottaggio contro Manu, che prosegue con Paola Iezzi, ed è uscito dal programma al termine della Jukebox Night dedicata agli anni Sessanta e Settanta. I concorrenti ancora in gara scendono così da undici a dieci.

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Il ballottaggio e i voti dei giudici

La puntata del 5 novembre, andata in onda su Sky Uno e in streaming su NOW dall’X Factor Arena di Assago, era divisa in due manche. Finite le esibizioni, il televoto ha messo Lenanie e Manu in fondo alla classifica e li ha mandati allo scontro finale: Lenanie ha portato “Non mi avete fatto niente” di Ermal Meta e Fabrizio Moro, Manu ha scelto “Devastante” di Olly. Poco prima, nella manche, si era sentito “Mi ritorni in mente” di Lucio Battisti, cantato al pianoforte.

La decisione è poi passata ai quattro giudici. Irama ha scelto di eliminare Manu, Paola Iezzi ha votato contro Lenanie e con lei si è schierato anche Jake La Furia, convinto dalla prova della propria concorrente. Il voto decisivo è stato quello di Francesco Gabbani, che ha giudicato più debole Lenanie: l’uscita è stata decretata da tre voti su quattro, quindi senza ricorrere al Tilt, il televoto lampo da 200 secondi che entra in gioco quando la giuria si divide a metà.

Chi è Lenanie

Il nome d’arte è quello di Danny Anania, nato nel 2000 e cresciuto a Prato. Si è avvicinato seriamente al canto nel 2019, dopo anni divisi tra danza e break dance cominciati nell’adolescenza; nel 2024 è entrato nel roster di Cvlto Music Group, fino alla chiamata di Irama per X Factor. Durante il terzo Live Show aveva interpretato “Il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano, raccogliendo commenti positivi dalla giuria, ma il televoto lo ha comunque spinto verso lo scontro finale. Dopo l’uscita ha abbracciato Manu e salutato i giudici, raccontando di non essersi aspettato di arrivare così avanti:

È stato bellissimo arrivare fino a qui, non me l’aspettavo neanche.

Com’è andata la puntata

Sul palco l’atmosfera era quella di una serata a cavallo tra anni Sessanta e Settanta. Giorgia ha aperto lo show con un medley di Beatles, Doors e Rolling Stones, mentre l’ospite della puntata è stato Fulminacci. Tra i momenti più apprezzati c’è stata la prova di Patrizia, che con “Tu sì ‘na cosa grande” di Domenico Modugno ha ottenuto una standing ovation.

Alla fine della prima manche avevano superato il turno Camilla, Le Distanze, Giacomo Calò, Teo Bok e Alìa, mentre a rischiare era finito proprio Lenanie; nella seconda si sono salvati Mad-Dog, Patrizia, Alex Fontana e gli Scraffs, lasciando Manu in bilico. Sul palco sono stati portati anche “Be My Baby” di Camilla, “All by myself” di Giacomo Calò, “Mamma mia” di Alìa, “Have You Ever Seen the Rain?” di Teo Bok e “Another Brick in the Wall (Part II)” dei Le Distanze.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI