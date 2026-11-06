Giovedì 5 novembre, durante la puntata de La ruota della fortuna andata in onda su Canale 5, il direttore Aldo Vitali è entrato in studio per consegnare il Telegatto a Gerry Scotti e a Samira Lui. La sorpresa è stata doppia, perché la seconda premiata non sapeva nulla.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La consegna del Telegatto a Gerry Scotti

Vitali è stato accolto da un Gerry Scotti sorridente e pronto alla battuta, che ha scherzato sull’amicizia che li lega da anni e sulla rivalità calcistica tra le due anime di Milano:

«Litighiamo solo su una cosa… che è il calcio: lui è di una squadra e io di un’altra!»

Poco dopo il direttore ha mostrato il primo Telegatto, pensato per celebrare i record del game show firmato EndemolShine Italy e RTI:

«Questo Telegatto premia te, naturalmente, ma premia questo programma pazzesco che continua a fare record e continua a piacere alla gente in una maniera straordinaria»

Scotti ha voluto girarlo a chi lavora dietro le quinte: lo ha dedicato ai cento ragazzi della squadra, giovani e bravissimi, dicendosi onorato di ritirarlo a nome loro. Quando gli è stato chiesto se la statuetta sarebbe rimasta in studio, ha risposto tra le risate del pubblico che se la sarebbe portata a casa eccome.

La sorpresa per Samira Lui

Il momento più emozionante doveva però ancora arrivare. Gerry l’ha chiamata in scena sulle note di Good Times di Ghali e Samira Lui è salita sul palco convinta di assistere soltanto alla premiazione del suo compagno di viaggio. Con la complicità dell’assistente di studio Matteo, però, Vitali ha estratto una seconda scatola con un Telegatto fucsia personalizzato per lei.

«Samira è la grande rivelazione della Ruota», ha spiegato il direttore, soffermandosi sull’alchimia comica che lega i due conduttori. «Siamo come Sandra e Raimondo!», ha confermato Gerry.

Colta alla sprovvista e visibilmente commossa, Samira ha dato sfogo alla gioia: «Io sono rimasta senza parole, non me l’aspettavo proprio, non mi avete detto niente!». Per lei è il primo riconoscimento della carriera, arrivato insieme alle parole di stima del conduttore: «Te l’avevo detto mesi fa: secondo me sarai eletta il personaggio femminile dell’anno e te lo meriti tutto!».

L’inaugurazione del Festival dello Spettacolo

Gerry Scotti e Samira Lui sono saliti di nuovo insieme sul palco per inaugurare la seconda edizione de Il Festival dello Spettacolo. L’appuntamento è per venerdì 6 novembre alle 12 al SuperStudio Più di via Tortona a Milano. Come nella prima edizione, Scotti taglierà il nastro con Samira al suo fianco.

La rassegna prosegue fino a domenica 8 novembre su una superficie di oltre 10.000 metri quadrati, con più di 120 protagonisti e oltre 80 appuntamenti tra interviste, masterclass, showcase ed esperienze interattive. I biglietti sono disponibili su Ticketmaster e tramite il QR code sulle locandine ufficiali.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI