Lo spin-off senza titolo di Monarch: Legacy of Monsters acquisisce due nomi di primo piano. Tim Robbins e Giancarlo Esposito entrano come guest star nel cast della serie Legendary Entertainment in arrivo su Apple TV+. I dettagli sui loro personaggi restano per ora nascosti.

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Le nuove guest star

Robbins conosce già la piattaforma: è tra i protagonisti di Silo, la serie di fantascienza prodotta in casa Apple, e questo spin-off è il suo secondo progetto per il servizio. Esposito, volto noto di Breaking Bad, arriva da un periodo piuttosto denso: lo si vede in The Only Living Pickpocket in New York e in Your Mother Your Mother Your Mother, mentre presta la voce in The Cat in the Hat.

Chi è Lee Shaw

La storia ruota attorno a Lee Shaw, membro fondatore di Monarch, l’organizzazione che dà la caccia ai mostri. Come già accadeva in Monarch: Legacy of Monsters, il personaggio ha due volti: Wyatt Russell lo interpreta negli anni passati e Kurt Russell nel presente. La trama porta Shaw nel 1984, dietro le linee nemiche, mentre la Guerra Fredda rischia di riesplodere: l’agente segue le tracce di un piano sovietico per scatenare un enorme kaiju capace di riscrivere gli equilibri del conflitto.

Nel cast, accanto ai due Russell, ci sono Corey Stoll, Ralph Ineson, Millie Brady, Pilou Asbaek, Nyasha Hatendi, Connie Nielsen e Stana Katic.

La produzione

La serie è ancora in sviluppo e non ha una data di uscita. Alla guida creativa c’è Joby Harold, che ha avuto lo stesso incarico in Obi-Wan Kenobi. Harold produce insieme a Tory Tunnell per Safehouse Pictures; tra i produttori esecutivi figurano gli stessi Russell, Andy Goddard, Kyle Bradstreet, Jim Skotchdopole, Max Borenstein, Chris Black e Alex Boden.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI