Giovedì 5 novembre, durante la puntata di Le Iene, Veronica Gentili ha interrotto per qualche istante i servizi del programma per fare al pubblico un annuncio personale: aspetta una bambina. La conduttrice, che guida la trasmissione su Italia 1, ha scelto lo studio per raccontare una notizia rimasta segreta fino a quel momento.

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L’annuncio in diretta

Tra i presenti nessuno sapeva che cosa stesse per dire, come ha spiegato lei stessa guardando le persone che aveva davanti. Poi sono arrivate le parole:

Non so se qualcuno di voi ha già notato qualcosa, qualche cambiamento… Ma diciamo che se oggi sono ancora in grado di nasconderlo, tra poco il mio corpo parlerà al posto mio. Sono incinta. Aspetto un bambino. Anzi, per essere precisi, una bambina.

Per la conduttrice, 44 anni, è il primo figlio. Al suo fianco da dodici anni c’è Massimo Galimberti, sceneggiatore e docente universitario, che lo aspetta con lei. Sul nome non c’è ancora una decisione: la Gentili ha scherzato su un confronto acceso con il papà della bambina, convinta che alla fine la spunterà lei.

Lo studio ha reagito con entusiasmo, tra gli applausi del pubblico e delle iene che la affiancano: Vincenzo Comunale, Nathan Kiboba, Carmine Del Grosso e Daniele Gattano. Sui social, sotto il video dell’annuncio, sono arrivati migliaia di commenti. Undici anni prima era stata Ilary Blasi, conduttrice del Grande Fratello Vip, ad annunciare in diretta dallo stesso programma la sua terza gravidanza, quella di Isabel, dopo Cristian e Chanel.

Il ricordo del padre

Prima di arrivare alla notizia, la conduttrice ha ripercorso un momento doloroso della sua vita: la scomparsa del padre Giuseppe, avvenuta circa due anni fa. Il giorno in cui ricevette la notizia avrebbe dovuto condurre una puntata, ma lasciò Milano per tornare a casa dai suoi.

Quel giorno avrei dovuto condurre una puntata di questo programma, invece presi un aereo e tornai a casa. Perché ci sono momenti in cui tutto il resto, improvvisamente, perde importanza.

Due anni dopo, ha raccontato, la vita le ha riservato una nuova sorpresa, di segno opposto. Il pensiero è tornato a lui: le sarebbe piaciuto chiamarlo e raccontargli della bambina in arrivo, immaginando che da qualche parte lo sappia già e stia sorridendo mentre la guarda emozionata.

La conduzione continua

La gravidanza la terrà in studio. La Gentili ha confermato che resterà al timone del programma finché la gravidanza glielo permetterà, senza un passaggio di testimone nell’immediato.

Nei prossimi mesi vedrete crescere questa pancia in questo studio, qui a Le Iene… che ovviamente continuerò a condurre finché non sarà la piccola a decidere per me un piccolo pit stop.

Prima di chiudere il collegamento con il pubblico, ha aggiunto con ironia che le sarte possono stare tranquille e smettere di allargarle tutti i vestiti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI