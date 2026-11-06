Netflix ha annunciato The Label – Accordi di famiglia, la sua prossima serie italiana: sei episodi in cui Christian De Sica e Claudio Santamaria interpretano un padre e un figlio. L’arrivo sulla piattaforma è previsto prossimamente.

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Una dinastia della musica sull’orlo del baratro

La vicenda ruota intorno alla Label, ultima grande etichetta indipendente del panorama musicale italiano, e alla famiglia che la manda avanti. L’anno più turbolento della sua storia coinvolge tre generazioni: Ade, il patriarca affidato a De Sica, un genio dispotico che non sa lasciare il comando; Carlo, il figlio di Santamaria, schiacciato tra le banche e un’eredità pesante da sostenere; e Celeste, la nipote interpretata da Sofia Conti, che porta dentro l’azienda la nuova scena musicale.

L’etichetta rischia la bancarotta e diventa terreno di scontro tra vecchio e nuovo, così parte la caccia alla canzone, o all’artista, capace di rilanciarla. Il lavoro discografico di tutti i giorni si intreccia con le relazioni artistiche e sentimentali dei protagonisti, che nascono e si rompono.

Chi c’è dietro la macchina da presa e dove si gira

La regia è di Luca Miniero, che aveva già diretto De Sica nel film del 2014 La scuola più bella del mondo. L’idea è di Giacomo Bendotti, Stefano Bises e Davide Serino, mentre la produzione è affidata a Be Water Film. Accanto ai tre protagonisti ci sono Cristiana Capotondi, Ornella Muti, Madior Giorgio Fall e Martina Gatti.

Dopo Roma e Milano, le riprese si sono spostate a Sanremo, la città in cui la serie è ambientata: si passa da indirizzi simbolo come il Teatro Ariston, il Casinò e Corso Imperatrice. Tra i volti coinvolti spunta anche Federico Zampaglione. L’ambientazione attinge in abbondanza all’immaginario del Festival, con uno scenario che somiglia a un Sanremo del futuro.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI