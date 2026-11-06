Il Paradiso delle Signore torna su Rai1 con le puntate in onda da lunedì 9 a venerdì 13 novembre, alle 16.00. Due vicende familiari occupano la settimana: il ritorno a Milano di Carmine Puglisi, il padre di Lia, e la crisi di Riccardo Guarnieri.

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Il ritorno di Carmine a Milano

Lia vuole concedere a Carmine una nuova possibilità e, nel tentativo di riconciliarsi con il padre, organizza una cena a casa propria. Matteo, che sull’uomo aveva già più di una perplessità, non è del tutto convinto dell’idea, ma è Ciro a spingersi oltre: quello che doveva restare un momento conviviale diventa una situazione decisamente imbarazzante. Del resto, né Ciro né Concetta hanno accolto con entusiasmo l’arrivo di Carmine in città.

Quando il signor Puglisi espone le sue ragioni, Lia capisce che ricucire con lui è importante, ma tutt’altro che semplice. Resta una questione in sospeso: sua madre ignora che Carmine si trovi a Milano e che Lia lo abbia ritrovato, e la ragazza non ha ancora deciso se raccontarglielo. Per tranquillizzarla, aiutarla a fare un passo avanti e, insieme, metterla in guardia, serve ancora il buon senso di Matteo.

Riccardo, la ricaduta e l’aiuto di Marcello

Anche Riccardo è un padre in difficoltà: Nicoletta non vuole farsi trovare da lui e il giovane Guarnieri reagisce cedendo sempre di più agli alcolici e agli psicofarmaci. Marcello se ne accorge, lo affronta e decide di intervenire, proponendogli di mantenere il segreto a una condizione: che accetti un percorso di disintossicazione.

Marcello si rende conto di non poter risolvere la situazione da solo e coinvolge nella sua missione Umberto e Adelaide. Nel frattempo Riccardo ammette di aver preso ancora delle pillole, e per chi gli sta accanto diventa evidente che il problema è più serio di quanto sembrasse all’inizio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI