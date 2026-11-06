Apple TV ha approvato la terza stagione di Knife Edge: Chasing Michelin Stars, la docuserie culinaria prodotta da Gordon Ramsay che porta le telecamere nelle cucine dei cuochi a caccia della stella Michelin. Le prime due stagioni, di otto episodi ciascuna, sono già disponibili sulla piattaforma, e il finale della seconda è arrivato proprio venerdì.

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Come funziona il programma

A condurre è Jesse Burgess, frontman e cofondatore dei TopJaw, che accompagna il pubblico da un ristorante all’altro mentre gli chef provano a conquistare il riconoscimento più ambito del settore. C’è chi lo insegue per la prima volta, chi punta ad aggiungerne un altro e chi semplicemente cerca di non perdere quello che ha.

A distinguere Knife Edge da altri programmi sul cibo è l’accesso concesso dalla Guida Michelin, un’istituzione che fa della riservatezza il proprio marchio di fabbrica e che manda ispettori in incognito nei locali di tutto il mondo per valutare l’esperienza di una cena qualunque. Questa collaborazione, insolita, ha permesso alla serie di mostrare il percorso verso la stella dall’interno.

«Sono assolutamente felice che il pubblico di Apple TV e gli chef di tutto il mondo abbiano accolto Knife Edge in questo modo», ha dichiarato Ramsay. «Portare gli spettatori lungo il cammino verso le stelle Michelin è come salire su una montagna russa epica. Meglio tenersi forte, perché il viaggio è bello tosto».

Anche Burgess ha descritto la propria esperienza in termini simili. Ha spiegato che il tempo passato nei ristoranti di mezzo mondo non smette mai di riservare sorprese: dietro ogni locale c’è una storia personale, e per gli chef seguiti dalla produzione una stella può significare anni di sacrifici, ossessione e lavoro durissimo.

Un titolo di punta per la piattaforma

Per Apple TV la serie è una delle scommesse più ambiziose nello spazio dedicato al cibo, con una formula che mescola viaggio, competizione ai fornelli e racconto documentaristico. Questo mix le è valso il 100 per cento di recensioni positive su Rotten Tomatoes e una candidatura ai BAFTA Television Awards.

La produzione è firmata Apple TV con Studio Ramsay Global, società controllata da Fox Entertainment. Oltre a Ramsay, come produttori esecutivi figurano Lisa Edwards, Lorraine Charker-Phillips e Jill Greenwood, mentre la regia della serie è affidata a James Callum.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI