Frodi, manipolazione e soldi spariti: Who the Hell Is Hamish? racconta una storia vera in sei episodi e arriva su Paramount+ il 10 dicembre, con Dominic Cooper nei panni del protagonista. Il trailer ufficiale è già stato diffuso.

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Il trailer e il debutto globale

Il filmato di lancio è già visibile ed è stato pubblicato insieme alle immagini di presentazione della serie. Gli spettatori potranno vederla giovedì 10 dicembre, in esclusiva sulla piattaforma e in contemporanea in tutto il mondo. I sei episodi della stagione usciranno tutti insieme, senza la consueta cadenza settimanale.

La lavorazione è stata lunga. Secondo la produttrice Tracey Robertson, il progetto è rimasto in cantiere per sei anni, mentre le riprese si sono svolte nel Queensland.

Chi è Hamish McLaren

Nel racconto Hamish McLaren, interpretato da Cooper, sa come risultare convincente: è affascinante, colto, all’apparenza affidabile. Tornato in Australia dal Canada, sceglie come nuova preda Bec, una donna divorziata e madre single di tre figli che ha le mani su un cospicuo patrimonio di famiglia. Il ruolo è di Claire van der Boom.

Qualcosa, però, non quadra nei suoi comportamenti e nelle sue storie, e Bec inizia a indagare per conto proprio. Quello che nasce come un dubbio personale si allarga fino a far emergere una rete internazionale di raggiri, capace di provocare perdite stimate in oltre 70 milioni di dollari.

Il truffatore vero, il cast e la produzione

La vicenda è tratta da fatti reali. Il personaggio prende spunto da Hamish Watson, che ha usato anche il nome di Hamish McLaren e altre identità false. Noto come “Bondi Swindler”, è stato condannato per aver sottratto denaro a persone di vari paesi: almeno 15 vittime, tra cui la stilista Lisa Ho, per una somma non inferiore ai 7,6 milioni di dollari.

La serie è scritta e creata da Adam Zwar, cinque volte vincitore degli AACTA, mentre la regia è di Jeffrey Walker. Accanto a Cooper e a van der Boom recitano Simone Kessell, Kate Jenkinson, Marta Dusseldorp e Remy Hii, con William McKenna, Miah Madden, Fraser Anderson, Yasmin Kassim, Doris Younane, Maria Angelico, John Howard, Andrea Moor, Joel Jackson, Damien Garvey, Jack LaTorre e Harvey Bowen, quest’ultimo al debutto sullo schermo.

La produzione è di Hoodlum Entertainment e CBS Studios, con un investimento consistente di Screen Australia e il sostegno di Paramount Australia e Nuova Zelanda. Fuori dai mercati della piattaforma, la distribuzione spetta a Paramount Global Content Distribution.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI