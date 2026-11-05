Apple TV+ ha diffuso il trailer di Snoopy presenta: Natale con Snoopy, il nuovo speciale animato con i protagonisti dei Peanuts, in arrivo sulla piattaforma venerdì 13 novembre. In inglese il titolo è Snoopy Presents: 12 Days of Snoopy.

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Snoopy e la lista dei cattivi

Per il bracchetto la situazione è insolita: mentre i piccoli Peanuts si comportano tutti come si deve, Babbo Natale lo mette tra i nomi dei cattivi. Mancano ormai appena dodici giorni alla vigilia e Snoopy prova a rimediare e a riconquistare un posto tra i buoni. Lungo la strada scopre che il Natale conta per i legami che si stringono e per la generosità, non soltanto per i pacchi sotto l’albero. Lo spunto viene dalla striscia a fumetti creata da Charles M. Schulz, e lo speciale racconta una storia costruita sull’amicizia, pensata per accompagnare le settimane che precedono le feste.

La colonna sonora e gli ospiti internazionali

Le musiche sono di Jeff Morrow, già candidato agli Emmy, che ha riunito attorno al progetto alcuni nomi di primo piano della scena internazionale. John Legend interpreta Get Ready, prodotto da Raphael Saadiq, mentre Kamasi Washington e Leon Bridges duettano in Trying To Get There. A chiudere è Laufey, con una propria versione di Have Yourself a Merry Little Christmas prodotta da Spencer Stewart.

L’accordo con WildBrain fino al 2030

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Apple TV+ e i titolari dei diritti del franchise, con Peanuts e WildBrain alla produzione. Un’intesa, rinnovata fino al 2030, fa della piattaforma la casa in streaming esclusiva dei personaggi. Tra i produttori esecutivi compaiono Josh Scherba, Stephanie Betts, Logan McPherson, Paige Braddock, Chris Brocco e Mark Evestaff. Nel catalogo della piattaforma convivono l’archivio storico delle strisce e le produzioni originali firmate Peanuts.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI