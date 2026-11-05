Per Giulia Salemi l’esperienza a The Traitors Italia 2 è stata una rivincita personale. Alla presentazione romana della seconda stagione, in arrivo su Prime Video, ha raccontato di aver messo da parte le emozioni per mostrare un lato di sé più ragionato e calcolatore, e di non avere rimpianti, per la prima volta in un reality.

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Un lato inedito, tra strategia e sangue freddo

Chi la segue da anni la conosce per la spontaneità e la parlantina, due doti che in un gioco fatto di bugie e identità segrete possono diventare un punto debole. Salemi ne è consapevole e ha deciso di lavorare proprio su questo, costruendo un personaggio diverso da quello a cui il pubblico era abituato.

Secondo me è andata molto bene perché si vedrà un lato inedito mio, più pensante, stratega e attenta a osservare il comportamento degli altri. A me si legge in faccia tutto, quindi ho cercato di essere quanto più glaciale. Quindi sì, sono stata più stratega. Questa è stata la mia rivincita: mentre tutte le altre esperienze mi hanno lasciato l’amaro in bocca, a questo giro non mi pento di niente, non ho rimpianti né rimorsi ed è la cosa più bella

Ha alle spalle due edizioni del Grande Fratello Vip e la partecipazione a Pechino Express, esperienze che le avevano lasciato più di qualche rimpianto. Stavolta, invece, ha la sensazione di aver giocato la partita che voleva giocare, mostrando un lato di sé che il pubblico non aveva ancora visto. È tra le influencer più seguite d’Italia, con oltre un milione di follower su Instagram.

Le tre regole prima di entrare in gioco

Nella vita Salemi non si considera una traditrice e lo dice senza giri di parole: il tradimento non le piace, ha imparato presto a proteggersi e a portarsi dietro una corazza, pur senza mai usare il coltello dalla parte del manico.

Non lo sono mai stata. Sono un’amica leale nella vita e sono sempre stata leale in amore, quindi non amo il tradimento. Sono stata pugnalata alle spalle quando ero più piccola, quindi ho imparato a sviluppare una sorta di corazza: sono attenta a proteggermi, ma non ho il coltello in mano

Mentire, però, non è mai stato il suo forte, e anche su questo ha voluto fare i conti a fine esperienza.

Sono sempre stata pessima a mentire, ma penso di essere stata brava a questo giro. Quindi mi dò da sola una pacca sulla spalla: sono stata abbastanza brava

Per arrivare preparata si era data tre regole: tenere separati il gioco e i sentimenti, non affezionarsi a nessuno sul piano umano, ascoltare e parlare il meno possibile. Un promemoria personale, nato dall’idea che in passato le emozioni avessero preso il sopravvento, con tutte le conseguenze del caso.

Il debutto su Prime Video

La seconda stagione arriva sulla piattaforma il 6 novembre, con sei episodi inediti e la conduzione di Alessia Marcuzzi. Tra le novità di quest’anno c’è una figura assente nella prima edizione, una sorta di Jolly: gioca tendenzialmente con i traditori, ma nemmeno loro sanno chi sia, e dispone di poteri in più da usare durante il gioco.

Alla presentazione erano presenti, tra gli altri, Awed, Francesca Barra, Biondo, Camihawke, Lorella Cuccarini, Mario Ermito, Daniele Gattano, Pasquale La Rocca, Filippo Magnini, Valentina Nappi, Giorgia Palmas, Jolanda Renga e Gianluca Torre. La prima edizione era andata in onda nell’autunno 2025 e si era chiusa con la vittoria del ballerino e coreografo Giuseppe Giofrè.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI