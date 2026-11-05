Mercoledì 4 novembre Viola come il mare è tornata su Canale 5 con la terza stagione, che ha esordito con 2.380.000 spettatori e il 17% di share. Rispetto alla partenza precedente la platea in valori assoluti si restringe, mentre la quota di pubblico cresce leggermente.

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Meno spettatori, share in salita

Il confronto più diretto è con il debutto del 3 maggio 2024, quando la seconda stagione si era fermata a 2.899.000 spettatori e al 16,7%. Oggi mancano all’appello 519 mila spettatori, ma la percentuale guadagna 0,3 punti. Il 17% del 2026 supera dunque il 16,7% con cui era partito il capitolo precedente. Il dato mostra come si è evoluta la televisione generalista: la platea complessiva continua a ridursi, eppure la fiction riesce a mantenere e persino a migliorare il proprio peso relativo.

La partenza più forte resta quella della prima stagione, il 30 settembre 2022: 3.403.000 spettatori e il 20,41% di share, circa un milione in più rispetto a oggi. All’epoca contavano l’effetto novità e la curiosità intorno alla coppia formata da Francesca Chillemi e Can Yaman. Nella stessa serata del 4 novembre su Rai 1 è andato in onda Insieme – La forza che unisce, condotto da Nicola Savino ed Elenoire Casalegno per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, e si è fermato al 10,6% di share.

Il nuovo ispettore accanto a Francesca Chillemi

Francesca Chillemi resta il punto fermo del racconto nei panni di Viola Vitale, affiancata da una novità importante: Rodrigo Guirao interpreta Massimo Paternò, ispettore della polizia di Palermo e nuovo vicino di casa della protagonista. L’attore argentino, già noto al pubblico italiano per Terra ribelle, Il mondo di Patty e La certosa di Parma, prende il posto di Can Yaman, uscito dal cast. Con loro ritroviamo, tra gli altri, Ninni Bruschetta, Alice Arcuri, Giovanni Nasta e Chiara Tron. La serie, coproduzione RTI e Lux Vide, conta 12 episodi divisi in sei serate e ha la regia di Alexis Sweet e Laszlo Barbo.

L’anteprima su Mediaset Infinity

Il 17% riguarda soltanto la visione lineare, e da solo racconta ormai una parte del pubblico della fiction. Gli episodi sono disponibili in anteprima gratuita su Mediaset Infinity prima di andare in onda il mercoledì su Canale 5, come già sperimentato nel 2024: allora la prima puntata aveva totalizzato 2.899.000 spettatori su Canale 5, ai quali Mediaset aggiungeva 963 mila individui sulla piattaforma, per una platea complessiva comunicata di circa 3,861 milioni.

La prima puntata è andata in onda dalle 21.30 e il ciclo proseguirà ogni mercoledì fino alla sesta serata, in calendario il 9 dicembre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI