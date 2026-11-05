Le notti del Festival di Sanremo cambiano nome e conduzione: il DopoFestival lascia il posto al ControFestival 2027, affidato alla Gialappa’s Band. A dare l’annuncio, il 5 novembre, è stato Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della kermesse, durante l’edizione delle 20 del Tg1.

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Dalla Gialappa’s il racconto dell’Ariston a notte fonda

De Martino ha scelto un espediente da telegiornale: si è presentato come un mezzobusto e, con i fogli in mano, ha letto la notizia del giorno, spiegando che il tradizionale appuntamento di fine serata non ci sarà più. Al suo posto arriva un programma nuovo, ribattezzato ControFestival, con protagonisti Marco Santin e Giorgio Gherarducci. La loro voce fuori campo e il loro sguardo dissacrante commenteranno a caldo le esibizioni, i retroscena e le dinamiche del Teatro Ariston quando la gara è ormai finita.

Il programma fa parte della 77ª edizione del Festival, in programma all’Ariston da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027. La scelta punta su un mix di comicità surreale e ritmo pop per rinnovare il racconto delle ore che seguono le serate sanremesi.

I The Jackal aprono le danze

Tra i programmi che ruotano attorno alla manifestazione ci sono anche i The Jackal, a cui è affidata la striscia quotidiana del PrimaFestival, lo spazio che precede la gara ufficiale e serve a scaldare l’atmosfera tra il pubblico.

Un ritorno dopo undici anni

Per Santin e Gherarducci è un rientro all’Ariston a distanza di undici anni: nel 2016 avevano affiancato Nicola Savino alla guida del DopoFestival, esordendo con 2,1 milioni di telespettatori e il 40% di share.

La coppia vive del resto una fase di grande popolarità, alimentata dal seguito cult di “GialappaShow” e dallo speciale di Halloween di “LOL – Chi ride è fuori”, che ha raccolto molti consensi. Dal 22 ottobre è inoltre nelle sale “L’assurda storia della Gialappa’s Band”, il documentario firmato da Walter Veltroni che ripercorre quarant’anni di televisione e risate.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI