Millie Bobby Brown e David Harbour tornano a lavorare insieme: la serie spy thriller che li riunirà su Netflix ha già diversi episodi scritti e le riprese partiranno all’inizio del 2027.

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Le sceneggiature sono pronte, si gira a inizio 2027

A confermarlo è lo stesso Harbour, che in un’intervista ha raccontato come il progetto stia ormai entrando nella fase produttiva. L’attore ha elogiato la scrittura di Jack Thorne, conosciuto dal grande pubblico per Adolescence, e ha detto che la serie affronta temi interessanti e che il rapporto tra i due protagonisti viene sviluppato in modo articolato.

Il titolo ufficiale però non c’è ancora: Netflix non lo ha annunciato e non ha indicato nemmeno una data di uscita. L’avvio delle riprese nei primi mesi del 2027 resta quindi l’unico riferimento concreto sui tempi, mentre il ritorno insieme dei due interpreti era stato comunicato per la prima volta nel luglio 2026.

Un ex agente dell’FBI e una figlia scomparsa

Questa volta li ritroverete ancora nei panni di padre e figlia, ma il contesto non ha nulla a che vedere con Hawkins. Harbour interpreta Matt Wolfe, ex agente dell’FBI finito in disgrazia, che ha lasciato l’intelligence per rifarsi una carriera nel mondo della sicurezza. La sua esistenza apparentemente tranquilla salta in aria quando Rebecca, interpretata da Millie Bobby Brown, svanisce durante una missione.

La ragazza è una giovane agente dell’FBI decisa a seguire le orme del padre, e la sua scomparsa riporta Matt in un settore che nel frattempo è cambiato profondamente. Il rapporto tra i due, già al centro di Stranger Things nel legame tra Hopper ed Eleven, resta il motore della storia: stavolta la fiducia reciproca deve misurarsi con segreti professionali e pericoli concreti, sullo sfondo di un thriller di spionaggio.

Dal romanzo di Paul Warner alla serie firmata A24

La serie nasce da A Spy in the Blood, romanzo d’esordio di Paul Warner pubblicato il 29 gennaio 2026 e pensato come primo capitolo di una serie. L’ispirazione è libera e le differenze non mancano: nel libro il protagonista è Mark Wolfe, ex spia dell’MI6 richiamato in servizio per ritrovare la figlia sparita in Afghanistan, mentre sullo schermo diventa Matt Wolfe, con un passato nell’FBI.

La produzione è di A24 e mette insieme tre protagonisti dei titoli più seguiti degli ultimi anni sulla piattaforma: Harbour e Brown vengono da Stranger Things, mentre Thorne si è fatto conoscere in tutto il mondo con Adolescence e ha già lavorato con l’attrice nella trilogia di Enola Holmes.

Netflix ha scelto l’ordine diretto, quindi senza passare da un episodio pilota. Alla produzione esecutiva figurano Thorne insieme a Joe Hipps e Patrick McDonald di Cut To, Brown con Jake Bongiovi e Robert Brown per PCMA, e Harbour con KC Wenson per Bravo Axolotl.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI