Dall’11 dicembre arriva in streaming su Netflix Bad Day, la commedia d’azione che riporta Cameron Diaz davanti alla macchina da presa. L’attrice interpreta una madre single che cerca di mantenere una piccola promessa fatta alla figlia nel giorno più brutto della sua vita.

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Il ritorno di Cameron Diaz

L’attrice americana si era allontanata dai riflettori nel 2014 e ha ripreso a recitare nel 2025, quando l’abbiamo rivista nella commedia Netflix Back in Action accanto a Jamie Foxx. Da allora il lavoro è tornato a essere una costante: l’abbiamo vista nel film di Jonah Hill Outcome, tornerà a prestare la voce originale a Fiona in Shrek 5 e sarà presto protagonista di una nuova commedia romantica. Il progetto che arriva per primo, però, è Bad Day, di cui è già disponibile il primo trailer ufficiale.

Una promessa da mantenere nel giorno peggiore

Il personaggio di Diaz si chiama Joy ed è una madre single di due figlie. Ha promesso di esserci alla partita di calcio della più piccola, ma l’universo ha in serbo altro per lei: il trailer mostra un’auto rimorchiata, un conto in banca congelato e le frecciatine passivo-aggressive delle mamme pettegole del corso di pilates. Per mantenere la parola deve anche accompagnare il padre in dialisi e dimostrare la propria estraneità a una frode bancaria. Il titolo allude proprio a questo: nel corso della giornata il personaggio finisce per rapinare una banca senza volerlo.

Cast, regia e produzione

Bad Day è scritto da Laura Solon e diretto da Jake Szymanski, che in precedenza ha diretto Jury Duty. Accanto a Diaz recitano Ed O’Neill, Danielle Brooks, Sam Richardson, Ben Schwartz e Mark Duplass. Alla produzione c’è Beau Bauman per Good One Productions, con Mark Moran e la stessa Solon come produttori esecutivi. Bauman e Diaz avevano già lavorato insieme proprio su Back in Action, che è rimasto per sette settimane nella Global Top 10 dei film in inglese di Netflix. La pellicola dura 100 minuti e rientra nel filone delle mom-com, le commedie incentrate sulle madri.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI