Domenica 8 novembre 2026, alle 14 su Canale 5, va in onda la quinta puntata di Amici 26. La registrazione si è svolta oggi e ha portato in studio le nuove gare di canto e ballo: Gigi D’Alessio ha giudicato le esibizioni canore e Garrison Rochelle, ex professore della scuola, quelle dei ballerini.

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Le vittorie di Shari, Tiaso e Benedetta

Canto e ballo hanno i loro vincitori. Nel canto la spuntano Shari e Tiaso, appaiati in vetta davanti ad Aura, Kashmere e Andrea Heros. Nella danza il primo posto va a Benedetta, che precede Charli, Riccardo e Lollo. I tre migliori hanno dei premi, mentre chi chiude la classifica finisce subito nella sfida immediata.

Le esibizioni hanno avuto anche la loro colonna sonora. Shari ha portato in gara «Il mondo», con un filmato e una dedica alla mamma, e Tiaso ha cantato «Mi sono innamorato di te». Tra i ballerini, Benedetta ha danzato un passo a due con Francesco e Charli si è esibita sulle note di 16 Shots.

La sfida di Lollo e i nodi del canto

Ultimo nella classifica del ballo, Lollo ha dovuto difendere il banco nella sfida immediata contro Carlotta, con Marcello Sacchetta nei panni di giudice. Il titolare l’ha spuntata. La prossima settimana toccherà ad Andrea Heros e Kashmere: Rudy Zerbi ha chiesto e ottenuto per loro la sfida immediata.

C’è poi il caso di Paulo, il cui posto è in valutazione. Rudy Zerbi potrebbe sostituirlo con un nuovo allievo, che trascorrerà la settimana nella casetta insieme al resto del gruppo.

Angelina Mango ospite in studio

Angelina Mango è tornata nello studio del programma, accolta da Maria De Filippi. L’ex allieva ha presentato dal vivo il suo nuovo singolo davanti al pubblico e ha annunciato il tour che la attende.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI