Il 5 novembre Black Doves torna su Netflix con la seconda stagione, composta da sei episodi che arrivano tutti insieme sulla piattaforma. Al centro della storia c’è ancora Helen, la spia interpretata da Keira Knightley, divisa tra la vita familiare e un’organizzazione segreta.

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La trama della seconda stagione

Helen continua a passare informazioni ai Black Doves, il gruppo clandestino per cui lavora sotto copertura, ma la sua posizione è più pericolosa che mai: dopo gli eventi della prima stagione, il marito Wallace (Andrew Buchan) sta per diventare primo ministro britannico. La signora Reed (Sarah Lancashire), la sua enigmatica referente, resta invischiata in un complotto nato per toglierle il potere, e Helen ricontatta Sam (Ben Whishaw), l’amico più caro nonché ex sicario di primo livello, che nel frattempo si accontenta di incarichi di poco peso e passa le giornate nei locali di Soho.

I due si muovono insieme alla ricerca della verità, mentre lealtà e fiducia cominciano a scricchiolare e la voglia di proteggere chi amano rischia di costare cara. Durante la missione incontrano volti del passato, affrontano scelte estreme e rinunce dolorose, e arrivano fino ai segreti che l’organizzazione custodisce meglio di ogni altro.

Il cast, tra conferme e novità

Dietro la serie c’è Joe Barton, che ne firma la creazione, mentre alla regia Netflix indica Julian Farino e Kieron Hawkes. Con Keira Knightley, Ben Whishaw, Andrew Buchan e Sarah Lancashire tornano anche Kathryn Hunter, Ella Lily Hyland, Gabrielle Creevy, Agnes O’Casey e Molly Chesworth. Tra i nuovi ingressi spiccano Ambika Mod nei panni di Laila, un’agente imprevedibile dei Black Doves, e Neve Campbell in quelli di Cecile Mason, influente inviata americana per la difesa. Babou Ceesay è invece Mr Conteh, dirigente dell’organizzazione dalle motivazioni poco chiare. Completano il cast Sam Riley, Sylvia Hoeks, Goran Kostic e Samuel Barnett.

Quando e come vederla

L’appuntamento è fissato per il 5 novembre. Netflix indica le 12:00 come orario di uscita, ma non precisa il fuso di riferimento. I sei episodi durano circa un’ora ciascuno e diventano disponibili tutti in una volta, mentre la storia si allarga da Londra a Parigi. La prima stagione aveva ottenuto risultati notevoli: sei settimane nella top 10 globale della piattaforma e 248,8 milioni di ore di visione. Al momento non c’è ancora una conferma ufficiale su una terza stagione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI