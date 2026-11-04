Domenica 8 novembre Luca Barbareschi torna in seconda serata su Rai 3 con la nuova edizione di “Allegro ma non troppo”. Il programma parte subito dopo la puntata di Report, alle 23:10, e la rete passa così dall’inchiesta giornalistica all’intrattenimento culturale.

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Un salotto con due ospiti e la musica dal vivo

Il meccanismo è quello collaudato delle stagioni precedenti. Nel salotto di Barbareschi si siedono due ospiti che sulla carta appaiono distanti, e dal loro confronto prende forma il racconto delle contraddizioni del tempo presente. Tra un dialogo e l’altro c’è spazio per la musica eseguita dal vivo.

Il programma è ideato dallo stesso conduttore e lo realizzano Rai Cultura e Ballandi Multimedia. Questa nuova tornata conta 18 appuntamenti, con la prima puntata fissata per domenica.

La staffetta della domenica con Report

La collocazione in palinsesto riporta l’attenzione sulla seconda serata del terzo canale, che nella stessa giornata passa dal giornalismo d’inchiesta all’intrattenimento. Report si presenta infatti con due nuovi conduttori, Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi.

Il rapporto tra i due programmi aveva già fatto discutere nella scorsa stagione, quando il piglio investigativo di Sigfrido Ranucci e lo stile irriverente di Barbareschi si erano incrociati più volte. Gli scambi a distanza riguardavano il traino degli ascolti e la gestione degli spazi Rai, e le polemiche sul passaggio di linea, finite sui social, erano state rilanciate dalle agenzie di stampa.

Con il debutto di domenica l’attenzione si sposta sulla capacità del late show di trattenere il pubblico che segue le inchieste della domenica, in una serata che si chiuderà con il nuovo ciclo di “Allegro ma non troppo”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI