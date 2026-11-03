Domani, mercoledì 4 novembre 2026, All’s Fair torna su Disney+ con la seconda stagione. La legal comedy firmata da Ryan Murphy riparte con tre episodi tutti insieme, procede poi a cadenza settimanale e ritrova un cast guidato da Kim Kardashian.

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Il ritorno su Disney+ e il calendario degli episodi

Disney+ aveva annunciato il rinnovo il 26 novembre 2025, confermando che la serie avrebbe avuto una seconda stagione. La prima era partita il 4 novembre 2025 e, nei primi tre giorni di streaming, aveva fatto registrare il miglior debutto degli ultimi tre anni per una serie scripted originale di Hulu, con 3,2 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. In Italia aveva raggiunto la cima della Top 10 già il giorno del lancio.

Il nuovo capitolo debutta mercoledì 4 novembre su Disney+ in Italia e a livello internazionale. Gli episodi sono otto: i primi tre arrivano subito, poi ne esce uno ogni mercoledì fino al finale, in programma per il 2 dicembre. Negli Stati Uniti la serie passa su Hulu e, per chi ha il bundle, anche su Hulu on Disney+. In Italia potete seguirla pure su Sky Glass e Sky Q, oppure tramite la app su Now Smart Stick.

Le prime tre puntate, tutte disponibili il 4 novembre, s’intitolano The Scorpio Ball, Going Down e Thanksgiving Part One; la quarta è attesa l’11 novembre.

La trama e il cast della seconda stagione

Si torna fra le scrivanie dello studio legale Grant, Ronson & Greene, dove segreti, scandali e tacchi a spillo non mancano mai. Le alleanze si rimescolano, le amicizie finiscono sotto pressione e una rivelazione inattesa rischia di far crollare l’intero studio.

Nel cast ritroviamo Kim Kardashian nei panni di Allura Grant, Naomi Watts in quelli di Liberty Ronson, Niecy Nash-Betts (Emerald Greene), Teyana Taylor (Milan), Sarah Paulson (Carrington Lane), Glenn Close (Dina Standish) e Matthew Noszka (Chase Munroe). Cauã Reymond entra come nuovo regular.

Fra le guest star figurano Dorinda Medley, Denise Richards, Margo Martindale, Nyle DiMarco, Noah Fearnley, Jaime Pressly, Lady Bunny, Olivia Lux, Marcia Marcia Marcia, Jewels Sparkles, Bob the Drag Queen, Daya Betty e Monet X Change. A produrre sono 20th Television e Ryan Murphy Television, e fra gli executive producer compaiono lo stesso Murphy, Kris Jenner, Nina Jacobson, Brad Simpson, Joe Baken, Nissa Diederich, Scott Robertson, Eric Kovtun, Anthony Hemingway, Louise Shore, Tanase Popa, Lyn Greene e gran parte del cast, da Glenn Close a Naomi Watts, Sarah Paulson, Niecy Nash-Betts e Teyana Taylor.

Il trailer e l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma

Il trailer è uscito il 7 ottobre 2026 e si apre con una battuta destinata a fare rumore:

Vengeance is a savage game.

Nelle immagini Milan annuncia di aver superato l’esame di Stato, mentre Allura scherza sul fatto di non averlo passato al primo tentativo.

Il primo episodio è stato poi presentato in anteprima mondiale alla 21ª edizione della Festa del Cinema di Roma, alla presenza di Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts e Sarah Paulson. Il pubblico ha potuto vederlo il 24 ottobre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI