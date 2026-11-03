Nella casa del Grande Fratello Vip Carmen Di Pietro ha ritrovato Luigi, il suo primo amore, che non vedeva da oltre 40 anni. Una cena, i ricordi dell’adolescenza e un bacio hanno riportato i due indietro nel tempo, davanti alle telecamere del reality.

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Un primo amore ritrovato dopo oltre quarant’anni

A rendere possibile l’incontro è stata una cena servita dentro la Casa, voluta da Marina La Rosa, che si è rivolta agli autori dopo aver saputo che Carmen sentiva la mancanza di un po’ di passione. Luigi, l’olivaro, vendeva olive al mercato di Salerno e all’epoca lei aveva appena 14 anni: insieme giravano in Vespa per le vie della città, fino alla Costiera Amalfitana. Luigi, da parte sua, ha raccontato che Carmen era bella allora e che lo è ancora oggi.

La serata è finita tardi: verso le tre di notte lui ha dovuto lasciare la Casa, dopo aver preso con lei l’impegno di rivedersi fuori dal programma, a esperienza conclusa.

Il bacio e le parole di Carmen

Dopo un primo scambio di battute interrotto dalla curiosità di Marina La Rosa, Carmen è rimasta sola con Luigi ad ascoltare canzoni che li hanno riportati alla loro giovinezza. A un certo punto lui le ha preso il volto tra le mani e lei ha risposto con altri baci.

L’emozione della donna si legge tutta nelle sue parole:

«Grazie Grande Fratello mi avete fatto rivivere la mia infanzia, lui è stato felice perchè finalmente potevo raccogliere tutte quelle cose»

Sul bacio Carmen non ha avuto dubbi, e ha riferito anche il commento di Luigi, con quel rimpianto per le telecamere che forse hanno frenato qualcosa di più:

«c’è stato u bacio e poi l’ha detto anche lui ‘mannaggia alle telecamere’ magari ci sarebbe stato un coinvolgimento più grande. Certo è che quando uscirò di qua vedrò sicuramente Luigi»

Al di là dell’incontro, non ci sono elementi per parlare di progetti di convivenza, di nozze o di un ritorno di fiamma già deciso: c’è stata la riscoperta di un’affezione che risale all’adolescenza.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI