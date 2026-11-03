Le nomination palesi chiudono la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 2 novembre 2026 e portano al televoto quattro concorrenti: Alex Belli, Valeria Marini, Andreas Muller e Giulia Provvedi. Marina La Rosa, già finalista, non può essere nominata. Lascerà la casa chi tra loro raccoglierà meno preferenze dal pubblico.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

I quattro nomi al televoto

Valeria Marini esce dalle nomination con il maggior numero di segnalazioni: quattro, arrivate da Guendalina, Federica, Andreas e Giulia. Alex Belli ne ha raccolte due, da Varsi e da Roncaccia, mentre Andreas Muller è stato indicato da Piera e Megan e Giulia Provvedi da Alex Belli e dalla stessa Marini. Alla chiamata hanno risposto tutti i vip presenti nella casa, ma i voti si sono concentrati su questi nomi: solo loro, quindi, approdano al televoto.

Nella stessa tornata di voti palesi ci sono state anche le nomination incrociate tra Carmen Di Pietro e Danto, che si sono indicati a vicenda.

Le motivazioni delle nomination

Le critiche più dure vanno a Valeria Marini. Guendalina le rinfaccia di sparlare e insultare tutti e di avere un atteggiamento viziato, Andreas la definisce finta, ipocrita e ingestibile. Federica punta invece su un altro aspetto:

«Ci sono persone che stanno realizzando un sogno, lei ogni due minuti se ne vuole andare»

Giulia Provvedi paga la distanza che si è creata con due compagni. Alex Belli racconta di provare a parlarle da giorni senza riuscirci, mentre Valeria Marini sostiene che con lei il dialogo non funzioni. Su Andreas Muller si sono espresse Piera, che lamenta l’assenza di contatto e di conversazione, e Megan, secondo cui i suoi atteggiamenti non sono limpidi.

I voti per Alex Belli sono arrivati da Varsi e da Roncaccia. Il primo ha spiegato di sentire che il suo tempo non è ancora finito e di avere ancora molto da dimostrare; il secondo ha detto di aver visto sincerità negli occhi di Valeria e di non credere che sia stata lei a scrivere il biglietto che gli è stato consegnato.

Marina La Rosa vota ma resta fuori dal televoto

Per Marina La Rosa la corsa verso la finale è già chiusa: essendo la prima finalista non può ricevere nomination, ma può comunque esprimere la sua preferenza. Ha votato Piera.

«Mi piacerebbe con tutta la verità, se avessi qualcosa da dire di negativo preferisco me lo dici in faccia»

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI