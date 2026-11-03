Con un giorno di anticipo rispetto al 4 novembre annunciato in un primo momento, The Remarried Empress debutta su Disney+: i primi quattro episodi sono disponibili da oggi, martedì 3 novembre.

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Il debutto arriva un giorno prima

Lo spostamento è stato svelato da Shin Min-a, Ju Ji-hoon, Lee Jong-suk e Lee Se-young durante una conferenza stampa a Seoul, ospitata al Conrad Seoul, nel quartiere di Yeouido. L’uscita anticipata viene presentata come un ringraziamento ai fan per il sostegno ricevuto e lascia invariato il resto del calendario: dopo i quattro episodi iniziali, la serie da 10 puntate prosegue con due nuovi episodi ogni mercoledì, dall’11 novembre fino agli ultimi due, attesi il 25 novembre.

I primi quattro episodi sono usciti alle 13:00 KST, che con l’ora solare corrispondono alle 5:00 del mattino del 3 novembre in Italia. Negli Stati Uniti la serie si guarda su Hulu, nel resto del mondo su Disney+, dove da noi si intitola L’imperatrice risposata.

Navier e la sua seconda occasione

La serie è tratta dall’omonimo webtoon di successo pubblicato su Naver e mescola intrighi di corte, tradimenti e una protagonista decisa a costruirsi il proprio futuro. Shin Min-a interpreta Navier, imperatrice dell’Impero Orientale, il cui matrimonio va in pezzi quando il marito, l’imperatore Sovieshu (Ju Ji-hoon), si innamora di Rashta (Lee Se-young), una schiava fuggita. Navier accetta la richiesta di divorzio a una condizione: poter sposare a sua volta il principe ereditario Heinrey (Lee Jong-suk), del rivaleggiante Regno Occidentale. Yeoh Geena e Hyun Choongyeol firmano la sceneggiatura, mentre la regia è di Cho Suwon, che in passato ha lavorato a Still 17 e Pinocchio.

Numeri da record e le anteprime a Busan

Le cifre dell’attesa sono notevoli: il trailer ha superato i 13 milioni di visualizzazioni tra YouTube e i social network nelle prime 48 ore, mentre il webtoon originale ha toccato quasi tre miliardi di visualizzazioni. Prima dell’esordio in streaming, tre dei dieci episodi erano stati proiettati in anteprima al Busan International Film Festival, il 9, 10 e 12 ottobre, con sale tutte esaurite.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI