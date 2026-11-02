Si aprono i battenti di una nuova settimana di messe in onda di Uomini e Donne. Come di consueto, i colpi di scena e i momenti degni di nota non mancheranno di certo. Al centro dell’attenzione nelle puntate in onda dal 2 a 6 novembre ci saranno sia esponenti del Trono Classico, sia di quello Over. In riferimento a questi ultimi, ci sarà una svolta nella frequentazione tra Gemma Galgani e Fabio che, purtroppo, non sarà gradevole per la dama. Ad animare le puntate, poi, sarà anche una certa ostilità che si percepirà tra Tina Cipollari e Alessandra Mussolini. Inoltre, anche tra i giovani non mancheranno momenti di alta tensione.

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Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: brutto colpo per Gemma Galgani, maretta tra opinioniste e nuovi sviluppi

Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va dal 2 al 6 novembre, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che tra Gemma Galgani e Fabio arriverà l’epilogo. Dopo tanti battibecchi e tira e molla, il cavaliere prenderà una decisione drastica. Nello specifico, dirà di non essere più disposto a tollerare le titubanze della dama, ragion per cui finirà per interrompere la loro frequentazione, ma non solo. L’uomo si dedicherà anche alla conoscenza di altre due dame, ovvero, Anna e Liat. Questa scoperta determinerà un forte sconforto in Gemma che, infatti, scoppierà in lacrime. I presenti in studio, però, faranno molta fatica a schierarsi dalla sua parte, avallando in pieno la scelta di Fabio. Tra le varie dinamiche, poi, si percepirà anche un attrito tra Alessandra Mussolini e Tina Cipollari, forse è stata proprio questa situazione a determinare lo “sfratto” della prima dalla sua postazione a centro studio. Le due donne, infatti, si troveranno a scontrarsi in più occasioni cercando di difendere a spada tratta le loro convinzioni e punti di vista.

Su di un altro versante vedremo che tra Lara e Walter la conoscenza proseguirà serenamente, anche se la donna manifesterà l’intenzione di conoscere altri cavalieri. Marina Brochetta tornerà al centro dell’attenzione per la sua frequentazione con Antonio. La donna prenderà la decisione di chiudere la conoscenza in quanto accuserà l’uomo di essere solo apparenza e poca sostanza. Questa scelta, ovviamente, susciterà subito le critiche di Tina, che non esiterà ad attaccare la dama.

Spoiler Trono Classico: eliminazioni, decisioni, assenze e confronti

Passando alle vicende del Trono Classico, invece, nelle prossime puntate di Uomini e Donne Giovanni Grazioso eliminerà alcune corteggiatrici, poi uscirà con una ragazza nuova, ma non accadrà nulla di particolarmente rilevante. In studio, poi, ci sarà un momento molto animato che riguarderà Giacomo Vacalebre. Il ragazzo confesserà di aver chiesto di far scendere un’ex corteggiatrice di UeD per conoscerla, ovvero, Martina Calabrò, non scelta di Ciro Solimeno. Il tronista, poi, uscirà in esterna con una ragazza nuova e ne eliminerà altre tre. Martina Donati si arrabbierà molto con il giovane per essere stata lasciata in panchina. In un secondo momento, poi, vedremo che tra i due ci sarà un riavvicinamento generato da lui. Giorgia Angeloni, invece, si assenterà per alcune puntate a causa di quello che è successo nella sua vita privata.