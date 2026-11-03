Al Grande Fratello Vip è scoppiato il caso del bigliettino, con protagonisti Alex Belli e Valeria Marini. Nella quindicesima puntata Ilary Blasi ha mostrato una clip e la serata è diventata un confronto serrato, con un retroscena che l’attore ha raccontato durante la pubblicità.

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La clip, il foglietto e la versione di Valeria

Tutto parte da un filmato: la showgirl consegna un foglietto ad Alex e gli chiede di non farlo vedere. Il Grande Fratello vuole sapere cosa contenga e Belli, in confessionale, lo mostra. Secondo lui Valeria ha annotato: “Sono gelosa di Federica”.

La replica della diva arriva subito ed è furiosa. Nega di aver mai scritto quelle parole, sostiene che le abbia scritte lui e arriva a giurare sulla propria vita per allontanare i sospetti.

Ma cos’è? Non è vero nulla, l’ha scritto lui! Ragazzi, è una presa in giro. Io lo giuro sulla mia vita, l’ha scritto lui. Non ho mai scritto che sono gelosa di Federica. Vogliono farmi apparire come una pazza.

Nella sua difesa c’è anche un dettaglio che non convince: la grafia di quel foglio, dice, non è la sua. Alex dal canto suo si schermisce e invita a non trasformare tutto in un processo, proponendo semmai una perizia calligrafica: a suo dire il bigliettino gliel’ha consegnato Valeria la mattina stessa. Tra applausi e urla nel salone, la Marini lascia cadere una frase sibillina: “Non te l’ho dato io, non era quello il fogliettino”.

Il retroscena emerso durante la pubblicità

Spente le telecamere, il confronto si accende. La star del Bagaglino si scaglia contro Alex: “Che cavolo ridi tu? Non ti ho dato quel biglietto e tu lo sai”. Lui prova a spiegarle di averla tutelata e racconta di essere stato costretto in confessionale a tirare fuori quel foglio.

Capiscimi, che cosa dovevo fare?! In confessionale mi hanno ordinato di vederlo. Ti ho protetta. Allora dovevo tirare fuori quello vero?

Poco dopo Jonathan Kashanian dice di credere alla versione di Valeria e Alex vuota il sacco. Il foglio che l’amica gli aveva consegnato esisteva davvero, ma conteneva qualcosa di così pesante che l’attore ha preferito distruggerlo e scriverne uno più leggero, incentrato sulla presunta gelosia nei confronti di Federica Morello.

Mi ha dato il foglietto, ma c’era scritta un’altra cosa che era meglio non si vedesse. Quello che ha scritto lei era meglio non si leggesse in pubblico.

Il nodo del foglietto originale

Nella parte finale della puntata Ilary Blasi vuole vederci chiaro e mette alle strette i due. Belli ammette che sul biglietto originale c’erano frasi poco piacevoli su Marina La Rosa, che non voleva finissero in onda. Valeria però insiste su un’altra ricostruzione: sostiene di aver scritto soltanto una domanda sulle nomination, cioè “chi vuoi nominare?”.

Alex non le crede e rincara la dose: secondo lui la compagna di casa avrebbe indicato di colpire Marina perché persona cattiva. Anche questa versione lascia qualche dubbio, e la diretta interessata è la prima a sottolinearlo.

Da cattiverie su di me alla gelosia su Federica hai fatto un volo pindarico pazzesco. Forse c’erano scritte cose poco carine nei miei confronti, ma non così, anche peggio di quelle che lui ha detto e forse non erano solo cose su di me.

Marina e Guendalina Tavassi insinuano che nel mirino di Valeria ci fosse anche Federica e che le cattiverie censurate riguardassero più di una persona. Un dettaglio del pomeriggio precedente rafforza l’ipotesi di un piano: subito dopo aver consegnato il bigliettino, Valeria aveva detto ad Alex di strapparlo e di buttarlo via, spiegando che serviva a organizzarsi. Secondo Selvaggia Lucarelli, invece, quel foglietto lo avrebbe scritto proprio Valeria, che ora sarebbe in imbarazzo e preferirebbe non parlarne.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI