Domenica 8 novembre 2026 Libera 2 chiude la sua seconda stagione con il quinto e il sesto episodio, in onda in prima serata su Rai1 e in streaming su RaiPlay subito dopo Affari tuoi, a una settimana dall’appuntamento del 1° novembre. Protagonista resta Libera Orlando, la giudice interpretata da Lunetta Savino.

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Il caso Elena Palma e l’arrivo di Cesare Scuderi

Libera Orlando, presidente della Sezione Penale di Trieste, deve occuparsi di un caso delicatissimo: il femminicidio di Elena Palma, per il quale è accusato un rapper. Le prove contro di lui sembrano schiaccianti, ma qualcosa non quadra. Arriva intanto Cesare Scuderi, magistrato palermitano interpretato da Gaetano Bruno, con il quale la giudice ha un conto in sospeso. Il suo lavoro investigativo si intreccia con quello di Libera e i due, loro malgrado, devono collaborare. Tra aule di tribunale roventi e intrighi, resta al suo fianco Pietro, il padre di Clara che Matteo Martari interpreta fin dalla prima stagione.

Quinta puntata: Nina, Franco e la trappola per la giudice

Nel quinto episodio Nina lascia il rifugio in cui si era nascosta per raggiungere il figlio, ma lungo la strada Franco la aggredisce. Prima che l’uomo venga arrestato, Libera la convince a registrare una dichiarazione che si rivelerà preziosa per il processo, mentre Cesare le spiega cosa si nasconde davvero dietro la sua indagine. La giudice cade però in una trappola pericolosa e Pietro corre a salvarla.

Sesta puntata: la resa dei conti e una verità inattesa

Nell’ultimo episodio la ritroviamo in ospedale, provata ma decisa a portare a termine il processo e a fare i conti con le conseguenze di un’indagine che ha toccato le persone a lei più vicine. Pietro mette le mani su una prova decisiva contro Franco, mentre Cesare si schiera dalla sua parte dopo averle confessato il motivo doloroso che lo spinge a dare la caccia al Carnaru. Omar viene assolto e Nina torna libera, ma il caso di Elena Palma resta aperto: un ultimo indizio porta a una verità inattesa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI