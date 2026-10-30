Il Paradiso delle Signore 11 torna con una nuova settimana di puntate, in onda dal 9 al 13 novembre 2026. Gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai Uno e sono disponibili anche su RaiPlay. Le trame intrecciano il compleanno di Mirella, i nuovi arrivi in città e il momento più difficile di Riccardo.

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Una festa a sorpresa per Mirella

Elisa concede a Mirella un permesso speciale in vista del compleanno, e le Veneri ne approfittano per allestire una festa a sorpresa. Decidono insieme il regalo e, per il dolce, si affidano a Michelino: sarà proprio lui, con Mimmo, a prepararlo in un posto speciale.

Le Veneri scoprono poi che l’amica sogna di passare il giorno del compleanno al lago con Michelino, e cercano il modo di portarla in Caffetteria il giorno seguente. Arriva però un imprevisto: il dolce gelato fatto con Michelino finisce sulla tavola dei soci del Circolo, e Rebecca deve rimediare facendone arrivare un altro in Caffetteria.

Intanto l’arrivo di Carmine a Milano piace poco a Ciro e Concetta. Lia decide di invitare il padre a cena, ma l’incontro dai Puglisi non fila liscio. Ciro le racconta i motivi del litigio con Carmine e la spinge a riavvicinarsi a lui; per la ragazza arriva poi il momento di confessare alla madre che il padre è in città. Alla fine la madre le concede di frequentarlo, anche se Matteo la invita alla prudenza.

Il reportage tra GMM e Paradiso

Sul fronte della moda, Iacopo vuole realizzare un reportage sulla GMM e contatta Jean Paul Rossini, giornalista parigino che scrive per una prestigiosa rivista francese. Durante il lavoro scopre che l’uomo conosce Roberto da tempo. Rossini nota la competizione sana tra Roberto e Iacopo e propone un confronto tra le due insegne simbolo della moda milanese, la GMM e il Paradiso. Dall’intervista nasce un clima più disteso tra le due aziende, e i due uomini cominciano a conoscersi meglio. Qualcosa che Iacopo legge, però, lo turba profondamente.

Sempre al Circolo, dopo il no di Rebecca, Carla chiede a Umberto il via libera per allestire la mostra Corsi. Diana intanto lavora con lei agli abiti che entrambe indosseranno il giorno dell’esposizione. L’arrivo di Filippo interrompe una conversazione distesa tra Mimmo e Rebecca, e Burgio si ritrova messo da parte.

Riccardo e la dipendenza dagli psicofarmaci

Nicoletta si allontana verso una destinazione che nessuno conosce. Riccardo non riesce a sapere nulla di lei, e Umberto si muove su più fronti per ritrovarla. Preso dallo sconforto, Riccardo si rifugia di nuovo nell’alcol e nelle pillole. Accetta a malincuore la scelta della moglie, mentre Marcello intercetta il suo malessere e scopre che l’amico è sprofondato nella dipendenza da psicofarmaci.

Marcello scopre anche che cosa abbia portato Riccardo a prendere le pillole e si dice pronto a non rivelare nulla a una condizione: che l’amico accetti un percorso di disintossicazione. Quando Riccardo ammette di essere ricaduto, Marcello capisce che il problema non si può affrontare da soli e chiama Adelaide per chiedere aiuto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI