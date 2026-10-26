Giorgia Angeloni ha deciso di restare a Uomini e Donne e di portare a termine il suo percorso da tronista, nonostante la perdita del padre. Nella registrazione di oggi, lunedì 26 ottobre, la 25enne è tornata in studio e ha ringraziato Maria De Filippi per il tempo che le ha permesso di trascorrere accanto al genitore.

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Il ritorno in studio dopo il lutto

Il padre della tronista soffriva da tempo del morbo di Parkinson e nelle settimane scorse le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. Giorgia aveva saltato diverse registrazioni e non era chiaro se avesse lasciato per sempre il programma. Quando è ricomparsa davanti alle telecamere, l’intero studio si è alzato per dedicarle un applauso lungo e sentito. Gianni Sperti le ha consegnato un mazzo di fiori, anche perché in questi giorni ha compiuto gli anni.

Poi la tronista ha preso la parola per ringraziare la conduttrice e la redazione, ricordando il tatto con cui è stata accompagnata in questo periodo, e ha fatto sapere che resterà sul trono fino alla fine del suo cammino nella trasmissione di Canale 5.

Maria, vi devo ringraziare. Tu mi hai dato la possibilità di stare vicino a mio padre tutto questo tempo. Me lo sono goduto e per questo ti sarò sempre grata

Trono classico: lo scontro tra Lory Ferrari e Raffaele Labarile

Dopo il rientro di Giorgia è andata in onda la sua esterna con Lory Ferrari, che ha riacceso la tensione con Raffaele Labarile. Quest’ultimo ha attaccato il rivale senza giri di parole.

Tu la devi trattare bene e non la devi prendere in giro, perché ha avuto pure il lutto del padre

Lory ha risposto con decisione: ha messo in dubbio la sincerità del corteggiatore, ha sostenuto che a lui della tronista non importa nulla e ha ricordato di avere un amico in comune con Raffaele.

Mi ha detto che a te non te ne frega niente di lei

I due si sono spostati dietro le quinte per contattare questa persona. Una volta rientrati hanno riferito che nei messaggi Raffaele ammetteva di essere in difficoltà perché la tronista non gli piaceva. Il confronto è andato avanti a lungo e nessuno si è alzato per ballare con Giorgia.

Spazio anche a Giacomo Vacalebre, protagonista di un’esterna con una ragazza che si è messa a piangere per alcune sue difficoltà. Il tronista le ha confidato di essersi divertito insieme a lei.

Trono over: uscite, nuovi incontri e un confronto acceso

Elena De Simei e Fabrizio hanno lasciato insieme il programma: lei ha chiesto di uscire dalla trasmissione e ha ricevuto in regalo un altro biglietto aereo. Tra i due, a quanto pare, c’è molto affiatamento.

Poi è stata la volta di Gemma Galgani, di una signora di nome Liat e di Fabio: questi ultimi due hanno fatto un’esterna all’insegna della complicità e Gemma ne è rimasta male. Fabio ha ribadito di essere interessato a Liat e di considerare chiuso il capitolo con la dama torinese, ma le cose non sono andate come si aspettava: nella seconda uscita ha provato a baciarla e ha ricevuto un rifiuto. Per ora si vedranno come amici.

Per Donato è arrivata una signora napoletana di nome Anna, con cui uscirà. Al centro dello studio si sono poi seduti Michela di fronte a Igor e Barbara De Santi di fronte a Giovanni: Michela, che in passato aveva frequentato Giovanni, vuole conoscere meglio Igor, mentre Barbara ha annunciato che continuerà a uscire con Giovanni.

Marina Brochetta frequenta invece Oscar, un signore più anziano, e i due hanno raccontato di essere andati al karaoke e di aver passato una bella serata. Tina Cipollari ha però lanciato una stoccata, osservando che per conoscere davvero una persona si scelgono altri posti.

Poi è intervenuto Antonino, finito ai ferri corti proprio con Marina. La dama ha preteso delle scuse, accusandolo di aver detto cose inesatte, e lui ha replicato che, quando si trovavano in hotel, lei gli avrebbe rivolto una richiesta molto esplicita.

Voglio che sfondi la porta della mia camera

Marina è andata su tutte le furie e ha negato con veemenza, mostrando il telefonino alla redazione: in riferimento alle parole del cavaliere non è però emerso nulla. Antonino ha allora fatto visionare il proprio telefono ad Alessandra Mussolini e sono saltati fuori dei vocali. La dama ha obiettato di non avere quei messaggi, ma l’opinionista ha replicato di averli ascoltati eccome.

Io li ho sentiti i messaggi, c’eri tu con voce goduriosa e sensuale che lo invitavi a sfondare la tua porta

Anche Gianni Sperti li ha ascoltati e ha riconosciuto la voce di Marina. La tensione è salita alle stelle: la dama si è messa a piangere ed è andata da Maria De Filippi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI