Love for Rent, in originale Kiralık Aşk, arriva su Mediaset Infinity: dal 23 novembre il pubblico italiano potrà vedere la dizi turca con Elçin Sangu e Barış Arduç.

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La storia di Defne e Ömer

Defne Topal ha perso entrambi i genitori e vive a casa della nonna insieme al fratello e alla sorellina. Per mantenere la famiglia lavora come cameriera in un ristorante, dove un giorno arriva Ömer İplikçi, responsabile di un negozio di scarpe che appartiene alla sua famiglia. Il ragazzo dovrebbe incontrare un uomo d’affari, ma l’appuntamento non gli piace: per toglierselo di torno bacia Defne e la presenta come la propria fidanzata.

Poco dopo per lei arriva una richiesta di soldi impossibile da sostenere: una banda di mafiosi a cui è legata da un debito ha rapito suo fratello e, per riaverlo, Defne deve procurarsi 200.000 lire turche entro 24 ore. È la zia di Ömer a offrirle una via d’uscita: 400.000 lire turche se riuscirà a far innamorare il nipote. Defne accetta. La donna agisce per conto del nonno del ragazzo, che sogna di vederlo sposato e felice prima di morire e che per questo ha minacciato il nipote di lasciarlo senza eredità se non si sposerà.

Chi interpreta chi

Per il pubblico italiano Elçin Sangu è un volto familiare: prima di interpretare Defne si è fatta conoscere come Güzide ne La ragazza e l’ufficiale. Accanto a lei, nel ruolo di Ömer İplikçi, c’è Barış Arduç. Il cast completo:

Elçin Sangu: Defne Topal

Barış Arduç: Ömer İplikçi

Salih Bademci: Sinan Karakaya

Nergis Kumbasar: Neriman İplikçi

Levent Ülgen: Necmi İplikçi

Ferdi Merter: Hulusi İplikçi

Sanem Yeles: Nihan Topal

Osman Akça: Serdar Topal

Melisa Giz Cengiz: Esra Topal

Onur Büyüktopçu: Koray Sargın

Sinem Öztürk: Yasemin Kayalar

Müjde Uzman: Seda Berensel

Quando e come vederla

La data fissata è lunedì 23 novembre. Da quel giorno la piattaforma gratuita Mediaset Infinity pubblicherà un nuovo episodio da lunedì a venerdì, a partire dalla mezzanotte. Le puntate restano poi visibili in qualsiasi momento, in esclusiva on demand.

La serie ha alle spalle un buon successo: in Turchia Kiralık Aşk è andata in onda tra il 2015 e il 2016, con due stagioni e 69 puntate in tutto (52 nella prima, 17 nella seconda), ciascuna di circa 130 minuti. Per l’edizione italiana gli episodi vengono ridimensionati. La produzione è di Ortaks Yapım.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI