Domenica 8 novembre alle 20.30 su Rai 3 torna Report, ma per la prima volta in quasi dieci anni il programma di inchieste non avrà Sigfrido Ranucci alla guida. L’annuncio, diffuso sui canali social della trasmissione, ha subito acceso il dibattito tra i telespettatori, e molti commenti sono critici verso il nuovo corso.

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Una partenza tra annunci e malumori

La comunicazione social della ripresa ha provocato una raffica di reazioni. C’è chi ha paragonato la nuova versione a un prodotto alleggerito, definendola “un Report come il formaggio light, senza grassi”. Altri hanno usato toni più netti e hanno annunciato di togliere il seguito alla pagina in attesa del ritorno del giornalista: “Grazie, ma aspettiamo il ritorno di Ranucci. Nel frattempo togliamo il segui”. Non sono mancati messaggi più possibilisti, come quello di chi vorrebbe vedere il programma solo per curiosità, né dubbi sulla tenuta dell’identità della trasmissione nel tempo senza la vecchia conduzione.

I vertici Rai hanno confermato più volte la data dell’8 novembre, dopo le tensioni sulla nuova conduzione. A luglio l’azienda aveva sospeso in via cautelativa le repliche estive per la vicenda che coinvolgeva Ranucci, precisando però che la nuova stagione sarebbe partita regolarmente a novembre.

La nuova coppia alla guida

Il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione. Il cambio è arrivato dopo il passo indietro di Giulia Presutti, che avrebbe dovuto guidare il programma con Piervincenzi: una scelta, quest’ultima, accolta dalla redazione con applausi e commozione. L’obiettivo dichiarato è dare più spazio agli inviati e meno a chi conduce. Sollecitato sul suo predecessore, che lo aveva definito mediocre e inadatto a un programma come Report, lo stesso Piervincenzi ha preferito glissare e si è limitato ad augurargli di ritrovare “serenità e equilibrio”.

Il nuovo incarico di Ranucci

Nel frattempo Ranucci ha confermato la sua scelta: la vicedirezione di RaiNews, qualifica che già possedeva dal 2022, con delega agli approfondimenti. Torna così nella redazione dove aveva lavorato dal 1999 al 2006, dopo aver optato per questa soluzione tra i tre incarichi proposti dall’azienda, di cui gli altri due erano al Tg3 e una corrispondenza dal Cairo. La sua rimozione da Report risale a fine agosto ed era legata a quanto emerso dalle indagini sull’attentato subito nell’ottobre 2025 davanti a casa sua, secondo l’ipotesi organizzato da Valter Lavitola, amico del giornalista e non indagato. Sul piano giudiziario, il Tribunale del lavoro di Roma ha respinto il 9 ottobre la domanda cautelare con cui chiedeva il reintegro immediato, e l’ipotesi che la nomina di Di Pasquale potesse essere una sua scelta, ha spiegato lo stesso Ranucci, sarebbe maturata “in un normale dialogo con l’azienda”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI