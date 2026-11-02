Netflix ha scelto il primo giorno dell’anno per riportare sul piccolo schermo le bizzarrie del mondo a quattro zampe: la seconda stagione di Animal, distribuita a livello internazionale con il titolo Old Dog, New Tricks, debutta sulla piattaforma il 1° gennaio 2027, con Luis Zahera di nuovo nei panni dell’ostinato Antón.

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Quando esce e chi la firma

Netflix ha annunciato la data il 27 ottobre 2026. La serie è prodotta da Alea Media e creata da Víctor García León. Alla regia di questa nuova stagione tornano Laura M. Campos e Manu Gómez. La commedia è inoltre in lizza come miglior commedia agli Emmy Internazionali 2026, un riconoscimento che arriva dai festival.

Per chi ha seguito la prima tranche di episodi, i riferimenti sono quelli di un anno fa: nove puntate da 25 a 32 minuti ciascuna, approdate sulla piattaforma il 3 ottobre 2025.

Il cast, tra conferme e volti nuovi

Il gruppo è guidato dall’attore galiziano Luis Zahera, affiancato da Lucía Caraballo nel ruolo della nipote Uxía, da Álvaro Mel che interpreta il giovane direttore Mike e da Carmen Ruiz. Completano il quadro Adrián Viador, Raquel Nogueira, Pepo Suevos e Lucía Veiga.

La trama della nuova stagione

Antón vive un momento di grazia: nella rinnovata clinica Kawanda Urban ha conquistato la fiducia dei clienti, la simpatia dei colleghi e persino la stima del suo capo, il giovane Mike. L’equilibrio si incrina con l’ingresso di Uxía, la nipote fresca di diploma in etologia, la disciplina che studia il comportamento e la psicologia degli animali. Costretti a dividere spazi e pazienti, i due trasformano ogni visita in una contesa: lui insiste sulle cause organiche e fisiche, lei punta sui disagi emotivi e relazionali di cani e gatti.

In mezzo a una teoria continua di stravaganti compagni a quattro zampe, Antón, Uxía e Mike decidono di unire le forze e di lanciare un servizio di onoranze e sepoltura per animali domestici. Contro ogni previsione l’iniziativa funziona oltre le attese e porta una ventata di benessere economico nel piccolo borgo rurale di Topomorto. La prosperità presenta però presto il conto: con l’arrivo di nuovi e bizzarri residenti e il diffondersi di mode singolari, il paese cambia volto troppo in fretta. Quando la fortuna inaspettata comincia a mostrare risvolti sospetti, Antón decide di indagare per capire che cosa si nasconda davvero dietro la facciata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI