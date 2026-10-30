Walton Goggins ha chiuso il suo lavoro sul Ghoul nella terza stagione di Fallout. L’attore ha annunciato di aver terminato le riprese delle sue scene nella serie di Prime Video ispirata all’omonima saga di videogiochi, e lo ha fatto con un video girato nel deserto.

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L’ultima volta con le protesi del Ghoul

Nel filmato Goggins guida una decappottabile con la capote abbassata e canta mentre attraversa il deserto. La didascalia fa riferimento al momento in cui si toglie il trucco e le protesi del cacciatore di taglie irradiato che interpreta. Nel brano in sottofondo c’è chi ha riconosciuto i Led Zeppelin.

“Just took it off for the last time.. Season 3. Gatdamn this felt good. I wish this road or this song would never end. Gonna miss you California… til the next time. #Fallout”

Quelle parole hanno lasciato più di un dubbio tra i fan. Alcuni temono che per il Ghoul non ci sia un domani nella serie, altri la leggono come un semplice arrivederci, in vista di una possibile quarta stagione. Nessun elemento indica che Fallout sia arrivata alle sue battute finali: l’interpretazione più probabile è che si tratti soltanto dell’ultima volta in cui l’attore si toglie le protesi in questa stagione.

Lo stato delle riprese della terza stagione

Non c’è comunque una conferma ufficiale che la produzione sia arrivata al traguardo. A suggerire che il lavoro sul set sia finito sono due post: quello di Goggins e quello del truccatore Jake Garber, che ha raccontato di aver completato la sua parte per la terza stagione. Se ne ricava soprattutto che le scene del Ghoul sono terminate, non che l’intera lavorazione abbia chiuso i battenti.

Le riprese erano partite a giugno. Kyle MacLachlan, durante una firma di libri, aveva spiegato che mancava circa un mese alla fine e aveva aggiunto che l’uscita sarebbe arrivata con ogni probabilità a maggio o giugno. Quella data però non è stata annunciata: Prime Video non ha ancora comunicato quando la stagione sarà disponibile in streaming.

Il via libera alla terza stagione era arrivato con largo anticipo, nel maggio 2025, prima ancora che la seconda debuttasse a dicembre.

Il cast e le ambientazioni

Accanto a Goggins ritroviamo Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Moisés Arias e Frances Turner. Tra le nuove entrate ci sono Aaron Paul, Manny Jacinto, Emily Mortimer e Thomasin McKenzie.

La storia è quella di chi ha tutto e di chi non ha più niente in un mondo rimasto quasi senza risorse: a duecento anni dall’apocalisse gli abitanti dei rifugi di lusso sono costretti a risalire in superficie, dove scoprono un universo complesso, violento e piuttosto strano. Quanto ai luoghi, circola l’ipotesi che la nuova stagione ci porti dove i giochi principali non sono ancora arrivati, ovvero in Colorado e sulle Montagne Rocciose.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI