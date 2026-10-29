Il Grande Fratello Vip rischia di perdere uno dei suoi due appuntamenti settimanali. Dopo un paio di settimane di ascolti sotto le attese, Mediaset starebbe valutando di tenere in palinsesto una sola diretta, quella del lunedì, e di rinunciare a quella del venerdì.

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L’ipotesi che arriva dai listini di Publitalia

La voce circola da qualche ora e non ha ancora trovato conferme ufficiali. A farla emergere sarebbero i listini pubblicitari di Publitalia, la concessionaria del gruppo, dove il doppio appuntamento infrasettimanale del reality condotto da Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste, non comparirebbe più. In sostanza, la puntata del venerdì potrebbe avere le ore contate e il programma andrebbe in onda soltanto all’inizio della settimana.

Per il momento nessuna decisione è stata comunicata, e la puntata in programma domani sera, venerdì 30 ottobre, in prima serata su Canale 5, dovrebbe andare in onda regolarmente. Resta da capire se l’eventuale cambiamento scatterebbe già dalla prossima settimana, dal 6 novembre o più avanti.

I numeri delle prime puntate

La nona edizione del programma è partita il 17 settembre. Le prime tredici puntate hanno raccolto in media poco più di 1 milione e 770 mila telespettatori, con il 16,42% di share. Tra le due serate il divario è netto: gli appuntamenti del lunedì si sono fermati in media al 17%, quelli del venerdì al 15,6%.

Al posto del reality potrebbe arrivare una fiction

Se il taglio andasse in porto, la serata del venerdì resterebbe libera e potrebbe ospitare una fiction. Nelle ultime ore circola il titolo di “Alex Bravo – Poliziotto a modo suo”, con Marco Bocci, già rinviata in passato: anche questa resta un’ipotesi da verificare. Il reality proseguirebbe così con un solo appuntamento a settimana per circa un mese, fino alla finale in calendario martedì 1 dicembre, e con meno dirette potrebbe essere necessario rivedere il programma delle ultime settimane.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI