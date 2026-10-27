Nel daytime di Canale 5 la quarta stagione di Forbidden Fruit (titolo originale Yasak Elma) vive la settimana dal 2 al 7 novembre 2026 con uno dei passaggi più attesi: Yildiz si sveglia da un incubo e scopre che la realtà in cui credeva di vivere non è mai esistita. Le puntate vanno in onda da lunedì a venerdì alle 14.10, e il sabato alle 15.30.

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Il risveglio di Yildiz

In casa di Çagatay l’aria è irrespirabile: Cansu è gelosa e apertamente ostile, mentre la suocera Feride, che in segreto parteggia per Yildiz, prova a organizzare all’insaputa di tutti un incontro tra il piccolo e la donna che lo ha messo al mondo. A soffiare sul fuoco è Güler: istigata da lei, Cansu progetta di cacciare Feride di casa e arriva a immaginare di sbarazzarsi di Yildiz con la violenza, senza sapere che Çagatay ascolta ogni parola. A smuovere le cose è però Hasan Ali, che si presenta negli uffici del figlio e gli chiede di non impedire a Yildiz di vedere Halit Can. Çagatay decide allora di portare il bambino dalla madre.

Il giorno dopo i litigi con Çagatay si fanno più duri e Cansu, spinta da Ender, perde ogni freno e matura l’idea di uccidere Yildiz. Con la scusa di dover passare a prendere Halit Can a scuola, la convince a salire in auto; nel momento in cui la vettura, ormai fuori controllo, sta per finire in un burrone, Yildiz si sveglia in mezzo alle fiamme, nella villa di Hasan Ali. Il coma durato cinque anni non è mai esistito: era tutto un incubo, compreso il matrimonio di Çagatay con Cansu e il dolore di non essere riconosciuta dal figlio. I due, rimessi in piedi dopo l’incidente, tornano alla loro quotidianità.

Lezioni di guida e nuovi fronti aperti

Con la ripresa della routine la casa di Yildiz e Çagatay si riempie: la coppia ospita Hasan Ali e Sahika e la convivenza porta nuove tensioni. A complicare le giornate ci pensa Asuman che, in perenne competizione con Feride, decide di mettersi al volante di una delle auto di Hasan Ali. Le prime lezioni gliele impartisce Yildiz, ma l’allieva confonde l’acceleratore con il freno e centra diverse vetture in sosta. Senza patente, le due scappano impaurite e la polizia le rintraccia la sera stessa, smascherandole davanti a tutta la famiglia.

Sul fronte degli affari, Çagatay è pronto a cedere la sua azienda di spedizioni per lanciarsi in una nuova attività e valuta perfino un trasferimento all’estero. L’idea di allontanarsi dal figlio non piace a Hasan Ali, che fa saltare l’accordo per costringerlo a lavorare con lui; Çagatay, dal canto suo, comincia a insospettirsi.

Sabato 7 novembre tocca a Yildiz, che accusa alcuni malesseri e pensa di essere incinta. La prospettiva rende felici quasi tutti, ma Yildiz ammette con Çagatay di non sentirsi ancora pronta ad allargare la famiglia. Il test però dice il contrario e la delusione le fa capire che un figlio da lui lo vuole davvero. Nello stesso giorno Cansu si avvicina a Omer in un locale con un nome falso, cercando di guadagnarsi la sua fiducia.

Sahika e Hasan Ali, il piano che si ritorce contro

Il rapporto tra Hasan Ali e Sahika è ormai logoro e l’uomo, esasperato dal comportamento della moglie, studia il modo di liberarsene: vuole incastrarla con un conto offshore falso e farla accusare di furto ai danni della holding, per arrivare così al divorzio. Ender propone il suo aiuto per inscenare un tradimento, ma il suo vero obiettivo è mettere i due l’uno contro l’altro per trarne vantaggio.

A far esplodere tutto è una registrazione: Ender riprende una conversazione con Hasan Ali proprio sul piano per sbarazzarsi di Sahika e la fa ascoltare a quest’ultima. Grazie a Sedai, anche Caner scopre che l’uomo vuole incastrare la moglie per furto. Messa alle strette, Sahika matura l’idea di togliere di mezzo il marito e convince Zehra a organizzare una cena fuori casa, così da restare sola con lui.

Durante la cena Hasan Ali crolla all’improvviso a terra e finisce in ospedale d’urgenza. Sahika, convinta di aver vinto, esulta; poco dopo però il marito ricompare sano e salvo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI