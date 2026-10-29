Giovedì 29 ottobre, in prima serata su La7, torna Piazzapulita. Il talk di attualità politica, economica e sociale condotto da Corrado Formigli va in onda come ogni giovedì a partire dalle 21:15, con una nuova puntata e molti ospiti attorno al tavolo.

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Il parterre di ospiti

La serata ruota attorno a un gruppo eterogeneo di voci, chiamate a confrontare punti di vista diversi. In studio siedono la storica Anna Foa, lo scrittore Antonio Scurati, Michele Serra e il giornalista Andrea Scanzi. Si aggiungono il direttore di Domani Emiliano Fittipaldi, il direttore de Il Secolo d’Italia Italo Bocchino, la saggista Paola Caridi e le giornaliste Serena Bortone e Simona Ravizza. Il ventaglio mette insieme storia, letteratura, satira e cronaca politica, con percorsi professionali e testate di riferimento molto distanti tra loro, come accade quando il dibattito vuole mettere a confronto letture opposte della stessa realtà. Durante la puntata tornano anche i racconti di Stefano Massini, che pure in questa nuova stagione accompagna il programma con i suoi interventi narrativi.

Israele, Netanyahu e il voto

Tra i fili conduttori c’è la politica israeliana. Si discute di Netanyahu e della sfida all’ultimo voto, per capire quali conseguenze potrà avere per Israele ciò che sta accadendo in queste settimane. Il quadro politico, le alleanze in movimento e le ricadute sulle prospettive del Paese sono i nodi che il programma mette sul tavolo, e gli ospiti devono misurarsi con scenari ancora aperti.

Proteste e la vicenda di Youssef Siher

Il secondo blocco di temi riguarda le piazze e il loro rapporto con le istituzioni. Si parla delle richieste che arrivano dalle manifestazioni e della vicenda di Youssef Siher, arrestato e poi scarcerato, seguita con attenzione nelle ultime settimane. La trasmissione prova a fare chiarezza sul modo in cui le proteste sono state gestite, un tema che intreccia ordine pubblico, diritti e responsabilità di chi governa le città coinvolte.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI