Questa sera, giovedì 29 ottobre, Dritto e Rovescio torna in prima serata su Rete 4. Dalle 21:30 Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata del talk di approfondimento, con Matteo Salvini come ospite principale e un percorso che parte dalla politica per arrivare alle piazze e alla cronaca giudiziaria.

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Salvini in studio tra il congresso e le proteste

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti arriva negli studi del programma a pochi giorni dal congresso che ha ridisegnato gli equilibri interni alla Lega. Con Del Debbio si parla del nuovo assetto del partito e dei dossier che occupano l’agenda di governo: il caro energia, le opere pubbliche da sbloccare e le alleanze in vista dei prossimi passaggi elettorali. Il confronto passa poi alle manifestazioni di piazza e alle proteste sfociate in violenza, con la sicurezza come filo conduttore della serata, fino al dibattito parlamentare atteso nelle prossime settimane.

La scarcerazione di Siher e le polemiche

Spazio poi alla vicenda di Youssef Siher, il ricercatore italo-marocchino finito al centro delle cronache per il suo ruolo nel movimento “17 ottobre” e per le accuse di propaganda finalizzata al terrorismo. Il caso è tornato di attualità dopo la decisione del gip, che mercoledì non ha convalidato il fermo e ha disposto la scarcerazione, pur riconoscendo gravi indizi di colpevolezza. La scelta ha acceso il dibattito politico: il centrodestra ha parlato di rischio per la sicurezza, e Salvini si è chiesto chi pagherà gli eventuali danni futuri. L’opposizione ha invitato la maggioranza a rispettare le decisioni della magistratura e ha chiesto che la presidente del Consiglio riferisca in Parlamento.

«Toghe pericolose per la sicurezza»

Giovani di seconda generazione e il caso El Koudri

La puntata si chiude con un’inchiesta dedicata ai giovani italiani di seconda generazione coinvolti in episodi di violenza, un fenomeno che il programma racconta attraverso storie e testimonianze. Al centro anche la posizione di El Koudri, accusato di strage per l’attentato compiuto a Modena con un’auto lanciata sulla folla. In studio, insieme a Salvini, sono previsti esponenti di maggioranza e opposizione: Carlo Fidanza di Fratelli d’Italia, Matteo Ricci e Lorenzo Pacini del Partito Democratico, Stefano Benigni di Forza Italia, Isabella Tovaglieri della Lega, Giuliano Granato di Potere al Popolo e Ouidad Bakkali del Pd.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI