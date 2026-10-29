Da quando Giovanni Grazioso è salito sul Trono di Uomini e Donne il suo percorso è stato costellato di incidenti, di segnalazioni e di momenti decisamente poco edificanti per lui. Il ragazzo, infatti, è stato al centro di svariate segnalazioni, che non hanno fatto altro che denigrare la sua immagine, spingendo in molti a credere di aver dato fiducia e popolarità alla persona sbagliata. A rendere il quadro ancora più critico, poi, sono alcune indiscrezioni che sono circolate in rete in queste ore, ma non è tutto. Ad essere al centro dei gossip è anche un altro esponente de Trono Classico, ovvero, il corteggiatore di Giorgia Angeloni, Raffaele.

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Le nuove segnalazioni su Giovanni Grazioso di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di Casa Lollo sono emerse delle nuove indiscrezioni in merito a Giovanni Grazioso. Il giovane ha recentemente vissuto momenti molto concitati a Uomini e Donne, in quanto una ragazza è arrivata in studio riportando delle segnalazioni piuttosto pesanti sul suo conto. In queste ore, però, un’altra donna si è palesata accusando il tronista di non essere il ragazzo genuino e sincero che vuole far credere. La ragazza in questione è la stessa che durante uno speciale di Temptation Island menzionò Sabrina, la ex di Giovanni. In quell’occasione si parlò di alcune chat piuttosto piccanti intercorse tra Giovanni e la giovane in questione. Ebbene, in queste ore, la ragazza coinvolta ha dato ulteriori informazioni.

La protagonista ha denigrato Giovanni accusandolo di aver contattato tantissime ragazze quando era fidanzato con Sabrina. Tra di loro c’è stata anche lei, che pare abbia avuto con Grazioso una conversazione piuttosto piccante durante la quale l’attuale tronista le avrebbe detto di volerle mandare una foto presumibilmente osé. Quanto la vicenda è emersa, però, Giovanni avrebbe negato tutto, cercando di far passare la ragazza in questione per pazza. La giovane ha spiegato di non aver mai risposto al messaggio di Giovanni, proprio perché fortemente imbarazzata da tutta la situazione. Alla luce di quanto emerso, dunque, pare proprio che il tronista abbia più scheletri nell’armadio di quanto voglia far credere, e pian piano tutto sta venendo a galla.

Cosa è emerso su Raffaele dopo la segnalazione trapelata a Uomini e Donne

Le segnalazioni, però, non hanno riguardato solamente Giovanni, ma anche un atro esponente del Trono Classico, ovvero, Raffaele, corteggiatore di Giorgia Angeloni. Nel corso dell’utima registrazione, il ragazzo è stato preso di mira da Lory, il quale lo ha accusato di non essere interessato alla tronista. Per avvalorare la sua tesi, il giovane ha detto di avere un amico in comune con Raffaele, il quale gli avrebbe fatto queste confessioni. La persona in questione è stata anche rintracciata dietro le quinte, ma le cose sono rimaste in sospeso, tant’è che bisogna attendere la prossima registrazione per saperne di più.

Ad ogni modo, Lorenzo Pugnaloni ha spiegato di aver indagato sulla vicenda, cercando di scoprire quante più cose possibili su quanto accaduto. Ebbene, fonti vicine al corteggiatore hanno rivelato che il ragazzo sarebbe rimasto molto turbato e scosso dalla segnalazione, ragion per cui non avrebbe reagito più di tanto durante la registrazione. Successivamente, però, il giovane pare abbia provato a recuperare il rapporto con Giorgia cercando un confronto con lei. Tutto questo, però, verrà confermato e approfondito nel corso della prossima registrazione di UeD.