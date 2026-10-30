The Traitors torna su Prime Video: la seconda stagione italiana debutta il 6 novembre 2026, con Alessia Marcuzzi di nuovo alla conduzione e una novità che promette di mandare in tilt gli equilibri della Fortezza, il traditore ombra.

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Sei puntate e un traditore che resta nell’ombra

Il calendario prevede tre episodi il 6 novembre 2026, altri due il 13 e l’atto finale il 20. Alla conduzione ritrovate Alessia Marcuzzi, che veste di nuovo i panni della Signora della Fortezza con un registro più rigido, austero e inflessibile rispetto all’esordio: accompagna i concorrenti tra prove, dilemmi e decisioni da prendere, senza concessioni di sorta.

La regola nuova di quest’anno è appunto il traditore ombra. Accanto ai traditori scelti dalla conduttrice all’avvio del gioco c’è uno la cui identità resta nascosta agli altri per una parte della partita: serve a rompere gli accordi e a far montare la diffidenza. Il meccanismo di base resta quello del format olandese De Verraders. Le prove di gruppo fanno crescere il bottino, la tavola rotonda serve a eliminare i sospetti e, alla fine, se rimane almeno un Traditore la vittoria è sua, mentre se i Leali li eliminano tutti si dividono il montepremi di 100mila euro.

Il cast dei quattordici comprende Lorella Cuccarini, la podcaster Giulia Salemi, la speaker Jolanda Renga, il creator Awed, l’attore Biondo, l’influencer Camihawke, lo stand up comedian Daniele Gattano, l’ex nuotatore Filippo Magnini, la giornalista Francesca Barra, l’agente immobiliare Gianluca Torre, l’ex velina Giorgia Palmas, l’attore Mario Ermito, il ballerino Pasquale La Rocca e l’attrice porno Valentina Nappi. Per loro le prove sono anche fisiche o di logica, ma conta soprattutto capire le intenzioni degli altri e reggere la tensione del gruppo. Le riprese si sono svolte in un castello in Trentino, dal 9 al 20 giugno 2026, mentre la presentazione della stagione si è tenuta a Roma.

Il nuovo stile, tra recitazione e Nicole Kidman

Per Marcuzzi il ritorno al timone segna una fase nuova, affrontata con uno spirito diverso rispetto al debutto. La conduttrice racconta di essersi presentata alla seconda stagione con il coltello tra i denti, forte di quello che aveva visto nella prima, e di essersi divertita a costruire il personaggio di una donna inflessibile, che non concede praticamente nulla.

“La seconda stagione la sto facendo agguerritissima, forse perché avendo visto la prima sapevo a che cosa andavo incontro. Mi ha fatto divertire fare la parte di una persona cattivissima, incapace di fare qualunque cosa, lo vedrete. È una specie di recitazione questa scenata”.

Dice di essersi ispirata a Nicole Kidman, protagonista di Nine Perfect Strangers, la serie in cui interpreta la proprietaria di una spa che somministra droghe agli ospiti.

“Nei suoi ultimi ruoli è sempre un po’ perversa, quindi mi sono ispirata un po’ a lei”.

L’uscita da Tale e Quale Show e le regole del tradimento

Alla scelta di guidare di nuovo il programma si affianca un’altra decisione professionale, l’addio alla giuria di Tale e Quale Show. Marcuzzi spiega di essersi sfilata non per una questione di protagonismo, ma perché cerca progetti capaci di divertirla e di sorprenderla, lontani da ruoli in cui si finisce per fare da spalla.

“Non voglio essere sempre protagonista. Io sono una regina dei piani d’ascolto, quindi la spalla mi snerva. Però mi piace la società e i programmi che mi facciano divertire un po’, che è un’altra cosa, che non è né essere protagonista né essere in spalla. Voglio avere un motivo per fare delle cose che in qualche modo mi possano sorprendere”.

Sul tradimento, che è poi il motore del gioco, la conduttrice distingue tra amicizia e amore: con amici e amiche si dichiara molto leale, tanto da non tradirli mai, mentre in amore le è capitato.

“Se dovessi subire un tradimento, vorrei che fosse scoperto, perché almeno così sono nella posizione di poter perdonare e scegliere le cose”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI