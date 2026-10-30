Giovedì 5 novembre Rai 1 trasmette il sesto appuntamento di Doc – Nelle tue mani, con gli episodi 11 e 12. La serata è ad alta tensione, perché il reparto di Medicina Interna finisce sotto sequestro.

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Una nuova versione di Andrea Fanti

Torna Luca Argentero nei panni del primario Andrea Fanti. Una pallottola ha cancellato dodici anni della sua memoria, e da allora il medico del Policlinico Ambrosiano ha dovuto ricostruire se stesso, approdando a una versione nuova della propria identità: più solida e, a tratti, persino migliore di quella di prima. Le difficoltà però continuano: nella serie è passato un anno dalla decisione di restare accanto all’ex moglie Agnese, alle prese con un mesotelioma. La quarta stagione conta sedici episodi, raccolti in otto prime serate che vanno in onda il giovedì su Rai 1.

Episodio 11, i turni di Damiano e le crisi di Martina

Damiano continua a lavorare in una clinica privata e fa di tutto per non incrociare Giulia, ma una paziente in condizioni serie lo costringe a chiedere il supporto della Giordano, proprio mentre lei, insieme a Doc, sembra ormai vicina alla verità sulle morti legate alla morfina. A Medicina Interna, intanto, il ricovero di un uomo con crisi epilettiche porta allo scoperto le fragilità di Martina, che non riesce a chiedere aiuto né a Doc né a Riccardo.

Episodio 12, il Policlinico sotto minaccia

Un uomo fa irruzione nel reparto con un ordigno e minaccia di far esplodere l’intero Policlinico se la moglie non verrà curata. Mentre l’edificio viene svuotato, gli agenti prendono in mano la situazione e i medici lavorano senza perdere un minuto per arrivare a una diagnosi. Doc, dal canto suo, non lascia da parte le indagini sull’operato di Campigli: sommate insieme, tutte queste tensioni potrebbero però avere un prezzo molto alto per lui.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI