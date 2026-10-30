Nella casa del Grande Fratello Vip, davanti ai compagni, Jonathan Kashanian ha dichiarato di formare una coppia con Alessandro Varsi, spiazzando tutti. Marina La Rosa non gli ha creduto e gli ha rinfacciato di giocare quella carta per non uscire dal programma.

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La rivelazione davanti ai coinquilini

Il feeling tra i due era nato fin dai primi giorni. Ieri sera, durante una chiacchierata, l’esperto di stile ha sorpreso il resto della casa dicendosi infastidito dal fatto che la loro non venga percepita come una relazione.

«Sono un po’ ingelosito, mi dà fastidio che alcuni di voi vengano considerati coppie, ma io e Varsi no, che siamo la prima vera coppia di questo GF Vip. Una delle coppie della Casa siamo anche io e lui e sono serissimo».

Marina La Rosa e Giulia Provvedi hanno pensato a uno scherzo, ma lui ha ribadito di parlare sul serio. Ha raccontato che il rapporto con Alessandro è anche fisico e che è cominciato quando i due hanno scelto di dividere lo stesso letto fin dalla prima notte, anche se in camera restavano posti liberi. Secondo lui, nessuno dà il giusto peso a questo dettaglio.

Coccole, gelosia e la notte in suite

Il quarantacinquenne ha parlato di una complicità molto più marcata di quella che si vede tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni, spiegando cosa succede quando l’altro si corica accanto a lui.

«Noi ci siamo fatti 50 volte le coccole che si sono fatti Roncaccia e Piera. Lui quando viene nel letto, mi dà un braccio, una gamba, dormiamo abbracciati».

C’è però anche la gelosia. Quando Varsi ha conquistato due notti in suite con Megan Ria, non è passato a salutarlo prima di andare a dormire, e la cosa lo ha ferito più di quanto volesse ammettere. Anche davanti a questa confessione i compagni gli hanno chiesto se stesse scherzando, e lui ha negato.

I dubbi di Marina La Rosa

Perplessa, Marina La Rosa ha detto apertamente i suoi sospetti.

«Ora capisco che stai giocando tutte le tue carte per poter restare in questa casa. Tu sai bene che c’è ancora quel pubblico che spera in una relazione omosessuale».

Più volte invitato a dire cosa prova per Alessandro, Kashanian all’inizio è rimasto sul vago. Poi ha parlato di un affetto fisico che riceve lontano dagli occhi degli altri e che gli manca quando non arriva.

«Lui mi fa sentire molto coccolato e protetto e mi dà molte attenzioni che nessuno vede, anzi, soprattutto quando nessuno di voi vede. Lui è stato la mia fonte di affetto fisico. Io ho bisogno del suo affetto fisico e se non me lo dà io rosico».

È stata interpellata sulla vicenda anche Megan Ria, che negli ultimi giorni si è avvicinata a Varsi proprio in occasione delle due notti in suite. La ballerina ha ammesso di aver capito soltanto allora quanto sia reale l’interesse di Jonathan per il compagno: fino a poco prima credeva che le sue fossero battute o, al massimo, una curiosità.

«Io credevo che scherzasse o che fosse una cosa di curiosità, invece no, è proprio serio».

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI