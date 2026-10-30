Anche il secondo live di X Factor, ieri sera, è partito con i Mad-Dog: la band sarda sale sul palco per la seconda settimana consecutiva e finisce di nuovo al centro dell’attenzione, ma stavolta per più di una ragione oltre alla musica. A metà esibizione la voce del frontman si alza di colpo e per una decina di secondi sembra uscita da un cartone animato. Un incidente tecnico, che la giuria ha commentato tra l’incredulità e l’ironia.

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Una voce da Chipmunks per dieci secondi

Per questa puntata la coach Paola Iezzi ha scelto per i suoi ragazzi Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel, nella versione che i The Lemonheads incisero nel 1992. Scene da college americano, luci brillanti, molta energia sul palco: l’esibizione filava liscia, finché all’improvviso il timbro di Renato Marchisio, cantante e chitarrista del gruppo, è schizzato verso l’acuto. L’effetto è durato circa dieci secondi e ha fatto somigliare i quattro ad Alvin and the Chipmunks, mentre c’è chi ha accostato quella voce a Paperino. All’origine ci sarebbe un riverbero anomalo, che per qualche istante ha alterato il suono. In molti, tra il pubblico in studio e chi seguiva da casa, hanno pensato a una trovata stilistica studiata insieme alla coach.

Le reazioni della giuria

Per primo ha parlato Jake La Furia, che ha provato a sdrammatizzare con una battuta sull’elio e ha chiesto al cantante se avesse respirato dentro un palloncino. Francesco Gabbani è sembrato invece disorientato, convinto che dietro quella voce ci fosse una trovata artistica preparata a tavolino.

Non ci prendete in giro. Era una cosa particolare, ma era anche musicale.

Ogni dubbio l’ha tolto Paola Iezzi.

Si tratta di un problema tecnico, anche se qua i fonici fanno un grandissimo lavoro.

La coach ha poi aggiunto di sperare che la cosa non si ripeta. Gabbani, dal canto suo, ha promosso la band anche sul piano dell’immagine, accostando il loro stile ai Beatles e agli svedesi The Hives. Sugli spalti, intanto, le Mum-Dog hanno sventolato il loro striscione, diventato ormai un appuntamento fisso dello show. L’imprevisto si è chiuso in un siparietto: il resto della giuria, insieme a Giorgia, si è divertito a rifare quella vocina stridula.

I Mad-Dog: non ce ne siamo accorti

Dopo l’esibizione i Mad-Dog sono passati dal backstage e hanno raccontato di non aver sentito nulla di strano, tanto che l’idea di riproporre quell’effetto vocale sembra averli quasi incuriositi.

Ne parlavamo anche prima tra di noi. Veramente non ce ne siamo accorti e devo anche dire menomale che non l’abbiamo sentito, perché altrimenti saremmo scoppiati a ridere. Avevo le cuffie e non ho sentito nulla. Però devo dire che è quasi piaciuto. Perché non riproporlo in futuro? Adesso mi è venuta questa idea.

Nel filmato, del resto, il frontman non si scompone di un millimetro e porta a termine il brano come se non fosse successo niente.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI