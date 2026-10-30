HBO ha mostrato per la prima volta il nuovo castello di Hogwarts della serie dedicata a Harry Potter. Il design compare riflesso nelle lenti degli occhiali del protagonista, in un poster pubblicato dall’account ufficiale dello show, che debutterà su HBO Max il 25 dicembre 2026 con otto episodi.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il castello riflesso negli occhiali di Harry

Il poster è apparso sui canali social della serie il 29 ottobre. Ritrae di profilo Dominic McLaughlin, l’attore che interpreta Harry, e l’edificio si scorge nel riflesso di una delle lenti. La didascalia che accompagna l’immagine annuncia:

“Everyone in our world will know his name”

La tagline “The Boy Who Lived” rimanda al primo capitolo della saga, Harry Potter e la Pietra Filosofale, da cui prende le mosse la prima stagione. In poche ore la pubblicazione ha superato i 600.000 like e i 4.000 commenti.

La veduta è notturna e non sembra discostarsi troppo da quella del primo film del 2001, quando Harry e gli altri primini si avvicinavano al castello in barca. Sul grande schermo l’aspetto dell’edificio è cambiato più volte con l’avvicendarsi dei registi, e non è escluso che possa evolvere anche nel corso delle stagioni televisive.

Un set costruito su misura negli studi Warner Bros

Per gli esterni i film originali si erano appoggiati al castello di Alnwick, nel Northumberland, mentre la produzione televisiva usa una costruzione realizzata appositamente negli studi Warner Bros. Dovrebbe diventare l’ambiente più sfruttato dello show, pensato per durare fino a sette stagioni. Rispetto alla versione cinematografica l’edificio mantiene l’aspetto generale, ma risulta un po’ meno stilizzato ed è calato in un paesaggio che richiama le Highlands scozzesi.

Le proteste dei fan e i dubbi di Chris Columbus

Alle prime foto dal set e poi al trailer, i fan avevano reagito criticando costumi e scenografie, giudicati quasi sovrapponibili a quelli dei film. Perplessità ha espresso anche Chris Columbus, che ha diretto i primi due capitoli cinematografici: dopo aver visto le immagini di Harry e di Hagrid, si è chiesto pubblicamente quale senso abbia il progetto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI