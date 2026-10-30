Netflix ha avviato lo sviluppo di una serie live action basata su PUBG: Battlegrounds, affidata a Donald Glover, che sarà protagonista, regista e sceneggiatore. Alla scrittura e alla produzione partecipa anche il fratello Stephen, suo storico collaboratore.

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I fratelli Glover davanti e dietro la camera

L’attore e autore, vincitore di un Emmy, firmerà la serie insieme a Stephen Glover, già al lavoro su Atlanta e Mr. & Mrs. Smith. I due scrivono e producono, mentre alla produzione esecutiva compaiono Michael Schaefer per Neon TV, Fam Udeorji per Gilga e Taeseok Jang e Sujin Lee per LV3H, la divisione intrattenimento di Krafton che ha raccolto l’eredità della ex PUBG Entertainment. L’intesa nasce da un accordo di collaborazione di tipo first-look tra Netflix e la società sudcoreana, raggiunto al termine di trattative lunghe. Per Glover è il primo lavoro con la piattaforma.

Il resto resta coperto: non sono stati annunciati altri interpreti, né la trama, né quale personaggio interpreterà Glover, né una data d’uscita. Stando a ricostruzioni di settore le sceneggiature non sarebbero ancora state scritte e l’arrivo sulla piattaforma non dovrebbe avvenire prima del 2028, ma si tratta di stime e non di un calendario ufficiale. Anche l’approdo effettivo in produzione è dato per probabile, non per certo.

Da battle royale a racconto televisivo

Il gioco, uscito nel 2017 con il titolo PlayerUnknown’s Battlegrounds, ha contribuito a lanciare il genere battle royale, poi esploso grazie a Fortnite, Apex Legends e Call of Duty: Warzone. Il meccanismo è noto: molti partecipanti su una mappa, armi ed equipaggiamento da recuperare, avversari da eliminare mentre l’area disponibile si restringe. Prima di passare al modello gratuito nel 2022 il titolo ha superato le 75 milioni di copie vendute e ha messo insieme sette Guinness World Records.

Per chi scrive la difficoltà sta proprio nell’assenza di una storia tradizionale: PUBG non ha protagonisti né un percorso narrativo prestabilito e costruisce l’esperienza su sopravvivenza, competizione e scontri tra giocatori. La serie può quindi inventare personaggi e conflitti originali, usando ambientazione e regole come punto di partenza: alleanze temporanee, comportamenti umani in situazioni estreme, rapporti che si stringono e si spezzano in fretta. Glover arriva del resto da esperienze molto distanti tra loro, dalla commistione di commedia, dramma e sperimentazione di Atlanta al rapporto tra due protagonisti con identità nascoste di Mr. & Mrs. Smith, fino a Swarm.

Un adattamento animato era già stato messo in cantiere: nel luglio 2021 Krafton aveva ingaggiato Adi Shankar per realizzare un anime su PUBG, mai arrivato alla distribuzione. L’azienda aveva annunciato fin dal 2020 l’intenzione di portare il videogioco al cinema e in televisione.

Il catalogo Netflix tra giochi e adattamenti

L’operazione rientra in una strategia ampia, che ha già prodotto Arcane, Cyberpunk: Edgerunners e Castlevania. Sono in lavorazione una serie live action su Assassin’s Creed e un film live action su Gears of War, insieme a produzioni animate dedicate a Minecraft, Magic: The Gathering, Clash of Clans, Devil May Cry e Splinter Cell: Deathwatch, oltre a un programma di gare costruito su Overcooked.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI