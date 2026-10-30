Nella casa del Grande Fratello Vip le storie d’amore restano in stand-by, e quella tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia non fa eccezione: coccole, nessun bacio vero e, almeno fino a oggi, nessuna decisione presa. La concorrente ha però fissato un limite: se venerdì non uscirà, scioglierà la riserva.

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Il patto con sé stessa

A chiedere a Piera se con Roncaccia fosse successo qualcosa è stata Marina La Rosa, e la risposta non ha chiuso del tutto il cerchio:

“Qualcosa c’è stato, ma niente di che, nulla di incisivo, poi vedremo”.

Poco dopo la gieffina ha spiegato di aver preso un impegno con sé stessa e non con lui, legato all’esito del televoto di venerdì:

“Per adesso ho fatto un patto. Quale? Se non esco venerdì, allora… Un patto con me stessa, non con lui. Se non esco venerdì potrei sciogliermi un attimo, sciogliere la riserva. Perché non ha senso sciogliermi adesso. Vedremo che cosa succederà”.

Piera ignora che il voto di questa settimana non porta a un’eliminazione: serve a scegliere chi accederà direttamente alla finale e chi sarà il secondo nome in corsa per lasciare il programma. La concorrente resterà quindi in gioco e, se manterrà la promessa fatta a sé stessa, proverà ad avvicinarsi ancora di più al suo Alessandro.

Nei giorni scorsi, però, aveva raccontato ad Alex Belli di non voler spingersi oltre, anche per via di alcuni contratti firmati prima di entrare nella Casa, forse collaborazioni con marchi e con una emittente radiofonica. Il timore, probabilmente, è quello di compromettere la propria immagine. Durante la scorsa puntata, inoltre, Selvaggia Lucarelli ha definito noiosa la loro amicizia speciale, e diversi coinquilini condividono la critica.

Le critiche di Alex Belli

Mentre Piera riflette su come muoversi, Alex Belli continua a puntare il dito contro entrambi, convinto che il loro sia un atteggiamento costruito. Ai fornelli con Federica Morello, l’attore ha commentato:

“Quei due parlano di pudore, non sanno cosa potrebbero pensare fuori… Dovrebbero limonarsi. Ma che limoni si tirano questi qua? Si danno i bacini tipo Il tempo delle Mele, ma andate a quel paese. Ma se questa qui è la passione che c’è nelle nuove generazioni di 24 anni, allora siamo messi molto male”.

Il riferimento va anche alla partecipazione di Alessandro a Italia Shore, il programma di MTV in cui il concorrente ha collezionato avventure con diverse ragazze:

“Poi c’è quell’altro là, che fa il programma più perverso che c’è sul panorama televisivo mondiale, viene qua a fare Santa Maria Goretti, ma andasse a quel paese, falsi come Giuda. Adesso è venuto qua a dirmi che vuole fare il bravo ragazzo, perché vuole far vedere una cosa nuova di sé stesso. Sì, va bene, ciao. E voi ci credete, eh? Siete lì tutti ad abboccare a questa roba. Ragazzi, non mi fate parlare, vi prego, perché potrei diventare veramente cattivo”.

C’è stato spazio anche per il foglio con il pezzo rap che Guendalina Tavassi ha composto per Piera e per Roncaccia, letto ad alta voce da Belli:

“Dal primo giorno in casa non ci hai messo mai la faccia, ci hai messo un mese e mezzo per baciare sto Roncaccia. Alla fine del programma noi ti aspettiamo al varco, oppure venerdì te ne torni da Gianmarco. Io non ho nessun nome d’arte, io sono Guendalina e tu, te ne vai a casa bambolina”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI