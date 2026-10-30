Sono arrivate le prime foto ufficiali dello speciale natalizio di The Other Bennet Sister – Orgoglio e riscatto, la serie in costume che ha riportato al centro della scena Mary Bennet. In Italia lo vedremo in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, in tre episodi, entro la fine dell’anno.

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Cosa mostrano le immagini

L’anteprima racconta come Mary, interpretata da Ella Bruccoleri, stia prendendo confidenza con la vita coniugale accanto a Tom Hayward (Dónal Finn). Dopo la proposta accettata e le nozze, per lei comincia una fase tutta nuova, che passa anche da un’identità da ritrovare nei panni della signora Hayward. Proprio all’inizio di questo capitolo, una persona che arriva dal passato si presenta alla sua porta e le chiede aiuto.

La produttrice esecutiva Jane Tranter ha spiegato così l’intenzione alla base dello speciale:

L’idea è quella di raccontare ciò che Jane Austen normalmente lascia fuori campo, ovvero la vita dopo il matrimonio.

Secondo Tranter, le nozze non garantiscono che da quel momento in poi tutto fili liscio e possono riservare anche molta infelicità. Resta da vedere se Mary, che ha passato l’esistenza a cercare il proprio posto nel mondo, saprà conservare la sua identità una volta sposata.

Chi torna e chi si aggiunge

Accanto a Bruccoleri e Finn rivedremo Ruth Jones nei panni della signora Bennet, Tanya Reynolds in quelli di Caroline Bingley, Laurie Davidson come signor Ryder, Poppy Gilbert come Lizzie Darcy, Maddie Close come Jane Bingley, Grace Hogg-Robinson come Lydia Wickham e Molly Wright come Kitty. Si è aggiunta al gruppo Nerys Amber Stocks, che interpreta Lucy, la governante di casa Hayward. Nel cast dello speciale compaiono anche Varada Sethu, nel ruolo di Ann Baxter, e Anna Fenton-Garvey, che è Charlotte Collins.

Le riprese in Galles e quando vederlo

Lo speciale è composto da tre episodi da 30 minuti ciascuno e le riprese si sono concluse da poco in Galles. La produzione è di Bad Wolf per BBC e BritBox. I tre capitoli sono scritti da Sarah Quintrell, che aveva firmato nove dei dieci episodi della prima stagione, mentre alla regia torna Asim Abbasi. Nel Regno Unito la messa in onda passerà da BBC iPlayer e BBC One, negli Stati Uniti e in Canada da BritBox. Una data ufficiale non è stata ancora annunciata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI