Il Grande Fratello Vip torna questa sera, venerdì 30 ottobre 2026, su Canale 5 con la quattordicesima puntata dell’edizione affidata a Ilary Blasi. In studio, come di consueto, ci sono con lei le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, mentre il pubblico da casa deve prendere una decisione pesante: scegliere chi entra in finale.

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Il televoto che assegna il primo posto in finale

I concorrenti in corsa sono sei: Marina La Rosa, Alex Belli, Piera Meloni, Jonathan Kashanian, Federica Morello e Alessandro Roncaccia. Il meccanismo, annunciato lunedì 26 ottobre, è nuovo e non prevede uscite: al termine della diretta nessuno lascia la casa. Chi raccoglie più preferenze conquista il primo posto nella finale di dicembre, chi ne ottiene meno diventa il secondo candidato a una prossima eliminazione.

Anche la votazione di lunedì 26 ottobre aveva lasciato tutti in casa: Alessandro Roncaccia e Alex Belli sono stati salvati, mentre Valeria Marini è risultata la meno votata e rischia l’eliminazione. Nei sondaggi online, che restano non ufficiali, la favorita per il posto da prima finalista è Marina La Rosa con il 41,04% delle preferenze, davanti ad Alex Belli (22,80%) e Federica Morello (18,65%). Più indietro Alessandro Roncaccia (8,79%) e Jonathan Kashanian (5,13%), mentre Piera Meloni chiude con il 3,58%, in fondo alla lista e vicina alla prossima eliminazione.

Alex Belli contro Marina La Rosa

Dentro la casa il clima resta tesissimo e negli ultimi giorni Alex Belli ha preso di mira proprio Marina La Rosa. Dopo il faccia a faccia con Roncaccia e Varsi, l’attore ha commentato con una battuta il cambiamento dell’attrice:

«Da quando è diventata una suoretta, non mi diverte più. L’ho conquistata… Mi dice sempre le solite robe, scontate».

Poco dopo ha rincarato la dose, definendola un pappagallo che ripete cose e insulti senza elaborarli, e invitandola a tirare fuori «tutta la tua malvagità creativa». Intorno a lui il malcontento è diffuso e l’attore ha persino minacciato di abbandonare la casa: a trattenerlo è stata Valeria Marini che, pur ammettendo qualche esagerazione, lo ha difeso.

«Alex è un tesoro. Lui non recita, è in subbuglio, è un artista».

In una confidenza successiva, Belli ha spiegato di aver mostrato in passato solo una parte di sé, tenendo il freno a mano tirato, e si è chiesto cosa dovesse fare perché anche il suo lato più estremo venisse creduto. Nella settimana lo ha visto protagonista anche un episodio pratico: dopo un confronto acceso con la produzione ha varcato una porta antipanico per uscire momentaneamente dalla casa, rientrando poco dopo. Sullo sfondo resta la possibilità di un provvedimento nei suoi confronti.

Valeria Marini, sempre più al centro delle dinamiche, si ritrova però isolata da alcune delle concorrenti più navigate, ovvero Marina La Rosa, Carmen Di Pietro, Giulia Provvedi e Guendalina Tavassi, con cui ci sono stati diversi scontri.

Ospiti, sorprese e l’esposto del Codacons

In studio sono attesi Michelle Masullo, Giacomo Gallani e Moreno Morello, già visti nella nona edizione del programma. La serata riserva anche qualche momento di emozione: Carmen Di Pietro riabbraccerà i figli Carmelina e Alessandro, mentre Alessandro Varsi incontrerà il fratello. È prevista inoltre una prova a tema Halloween.

Sul fronte esterno, il Codacons ha presentato un esposto per chiedere l’annullamento della votazione del 26 ottobre 2026, contestando la lite tra Alex Belli e Roncaccia andata in onda durante quella puntata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI