Nuovo appuntamento con Racconto di una notte: la soap turca torna su Canale 5 domenica 1° novembre, alle 21.20. Nella puntata proseguono le ricerche di Gokce e la difficile situazione di Ferman, sempre a caccia di contanti.

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Mahir e Canfeza sulle tracce di Gokce

I due arrivano in una casa isolata convinti di trovare finalmente la ragazza, ma la casa è vuota: c’è solo un messaggio che Handan ha lasciato per suo figlio. Ripartono, e in aperta campagna bucano una gomma. Il telefono non ha campo, perciò devono bussare alla prima abitazione che incontrano lungo la strada.

Ad aprire è Veli, un uomo rimasto vedovo, gentile e disponibile, che offre loro ospitalità per la notte.

Un indirizzo e una sorpresa

Il mattino seguente Mahir e Canfeza lasciano la casa di Veli e ricevono un messaggio con un indirizzo: secondo la segnalazione, lì potrebbe essere nascosta Gokce. Corrono sul posto, una fabbrica di scarpe abbandonata, ma al posto della ragazza Canfeza trova tutt’altro ad aspettarla.

La trappola l’ha tesa Mahir, che ha organizzato la falsa pista per farle una sorpresa.

Ferman e la bisca clandestina

Anche Ferman è in movimento. Passa da casa per recuperare del denaro e qualche oggetto da rivendere, sperando di mettere insieme la somma che gli serve. Sureyya si accorge della sua presenza, ma sceglie di lasciarlo fare e lo aiuta.

La caccia ai soldi lo porta poi a sedersi al tavolo di una bisca clandestina, dove il rischio di finire nei guai diventa sempre più concreto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI