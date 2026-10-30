Torna Splendida Cornice, il varietà culturale di Rai 3 condotto da Geppi Cucciari. La seconda puntata della stagione è andata in onda giovedì 29 ottobre alle 21,20. Sul palco si sono alternati cinema, libri, musica e danza, con un parterre che ha messo insieme uscite fresche di giornata e ospiti internazionali.

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Dal film Dio ride al duetto con Gazebo

L’apertura è stata dedicata al grande schermo: Silvio Orlando e il regista Giovanni Veronesi sono arrivati in studio per raccontare Dio ride, la loro nuova pellicola, nelle sale proprio da giovedì 29 ottobre. Si è passati poi ai libri, con Laura Morante che ha presentato 10 storie pop e lo chef Bruno Barbieri che ha portato il suo Controluce.

Lo spazio musicale ha avuto come protagonisti il cantautore Renzo Rubino, lo scrittore e giornalista Edoardo Camurri e Gazebo, il cantante che all’anagrafe si chiama Paul Mazzolini. Gazebo era atteso in un duetto con Cucciari sulle note di I Like Chopin, un brano simbolo della sua carriera e un omaggio alle sonorità degli anni Ottanta. In collegamento era attesa anche la scrittrice e attivista canadese Naomi Klein, che avrebbe parlato del suo ultimo saggio, Il nuovo fascismo.

La danza, il pubblico e i competenti

Un segmento è stato riservato alla danza, affidato ai primi ballerini del Teatro alla Scala, Virna Toppi e Nicola Del Freo, impegnati nella coreografia Toppify. Il pubblico in studio, come sempre, si è confrontato con i “competenti” della trasmissione: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata Ester Viola e la psicologa Ilaria Albano, che si è presentata come “scortese”. Hanno completato il quadro gli interventi di Andrea Maggi, Alessandro Arcodia e Roberto Mercadini.

La band e dove seguire la puntata

Le esibizioni dal vivo sono state sostenute dalla storica autoradio della trasmissione e dalla band guidata da Nicola “Ballo” Balestri, bassista di lungo corso al fianco di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop. Con lui hanno suonato Davide Angelica alla chitarra, Tommaso Ruggiero alla batteria e Daniele D’Alessandro alle tastiere e al clarinetto.

Il programma, firmato Rai Cultura, va in onda in chiaro su Rai 3 e si può seguire anche su RaiPlay. La seconda puntata della stagione ha messo insieme cultura, attualità, intrattenimento e musica dal vivo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI