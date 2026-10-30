Nella puntata del 29 ottobre de La Pennicanza, in onda su Radio2 e in contemporanea sul piccolo schermo, Fiorello ha lanciato un nuovo scoop sul futuro televisivo di Amadeus: secondo lui il conduttore si appresta a prendere in mano Passaparola su Canale 5. L’indiscrezione è arrivata negli ultimi minuti della trasmissione e, per ora, non ha ricevuto né conferme né smentite.

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Lo scoop arrivato a fine puntata

Dopo qualche giorno di silenzio, lo showman di Augusta è tornato a parlare dell’amico di una vita intera. Ha spiegato che gli avevano riferito qualcosa sull’amico per antonomasia e che non poteva tenerselo per sé. Gli ascoltatori hanno capito in fretta che il riferimento era ad Amadeus. Il pretesto è stato uno sketch sulle elezioni in Israele, con Fabrizio Biggio nei panni di un inviato a Tel Aviv e una finta scheda elettorale su cui campeggiava la scritta “Amadeus farà Passaparola su Canale5”.

«Amadeus condurrà Passaparola su Canale 5»

L’annuncio non è ufficiale: si tratta di una soffiata arrivata al conduttore da una persona che lavora a Mediaset, che lui non ha voluto nominare. Fiorello ha aggiunto che Amadeus, forse, della proposta non sa ancora nulla e che a suo avviso dovrebbe accettare senza indugi: con “tutte le figlie delle letterine” il quiz, secondo lui, potrebbe ripetere il successo de La Ruota della Fortuna. Lo showman ha accompagnato il pensiero con un avvertimento ai vertici Rai, chiamati a fare i conti con il ritorno del programma su Canale 5.

L’impegno con Amici e il mercato che si riapre

In questo momento Amadeus è nella scuola di Amici con il ruolo di CT, una figura che accompagna i cantanti nel loro percorso e che nella sostanza somiglia a quella di un responsabile tecnico. L’impegno con la produzione, Fascino PGT, dura fino alla conclusione del programma, serale compreso: solo allora, esaurita la stagione, Sebastiani si ritroverà di nuovo sul mercato.

Sul suo futuro pesa anche il capitolo precedente: a giugno è arrivata la risoluzione anticipata del contratto con Warner Bros Discovery, l’accordo che lo aveva portato sul Nove nel 2024. Su Canale 5 è invece tornato grazie a Maria De Filippi, che lo ha voluto prima come giudice del serale e poi nel ruolo che ricopre oggi. Le proposte non mancano e lui ha fatto sapere di essere pronto a valutarle tutte. La Rai, almeno per il momento, si è chiamata fuori, mentre Mediaset e Sky restano alla finestra.

Il pilota già girato e le parole di Berlusconi

Il lavoro già svolto mostra che Passaparola è un cantiere aperto: per il quiz che fu di Gerry Scotti è stata registrata una puntata pilota affidata a Max Giusti. Resta però, appunto, un pilota, che può essere ritoccato, stravolto o messo da parte. Secondo le indiscrezioni, i vertici di Cologno Monzese avrebbero poi valutato altri profili per la conduzione, riconsiderando anche quello di Amadeus.

A rendere più concreta l’ipotesi ci sono le parole che Pier Silvio Berlusconi aveva speso in sala stampa quando Sebastiani era ancora legato al Nove: «Ha un contratto, ma professionisti come lui fanno sempre la differenza». All’epoca l’affermazione suonava di circostanza, mentre oggi, con il ritorno del game show nei piani dell’azienda, trova un riscontro diverso. Se i rumors dell’amico e collega venissero confermati, per Amadeus sarebbe un ritorno stabile a Cologno Monzese, a circa vent’anni da Formula Segreta.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI