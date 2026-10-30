Netflix ha annunciato la data di uscita della seconda stagione di Ethos, la serie turca il cui titolo originale è Bir Başkadır: gli episodi inediti saranno disponibili giovedì 12 novembre. Berkun Oya è tornato a scriverli e a dirigerli.

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Quattro episodi a cinque anni dall’esordio

Il nuovo capitolo arriva cinque anni dopo il debutto e si compone di quattro episodi. La prima stagione ne aveva otto e aveva raccontato un intreccio di vite diverse eppure vicine, quello che il pubblico italiano ha conosciuto come Ethos e quello turco come Bir Başkadır. Lo stesso autore torna dietro la macchina da presa e firma anche la produzione insieme a Evrim Zeybek e Ali Farkhonde, con KREK Film come casa di produzione.

Il cast riunisce molti dei volti già visti nel primo ciclo, a partire da Öykü Karayel, che era Meryem, e da Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Onur Saylak, Cihat Süvarioğlu, Gökhan Yıkılkan, Oğulcan Arman Uslu, Eda Akalın, İdil Çelik, Cemre Zişan Sağbır, Göktuğ Yıldırım e Nur Sürer. Tra gli interpreti compare anche lo stesso Oya. Netflix riassume la stagione con tre parole chiave: spirito del tempo, incontri inattesi e nuovi conflitti.

Istanbul, gli incontri che cambiano tutto

Le esistenze dei protagonisti tornano a muoversi grazie a incroci che nessuno aveva messo in conto e a fratture emotive e culturali che si aprono lungo la strada. Sullo sfondo c’è una Istanbul sfaccettata e piena di contraddizioni, dove anime e classi sociali all’apparenza distantissime continuano a sfiorarsi e a misurarsi. Il racconto entra nei dilemmi intimi, nelle ferite mai chiuse del tutto e nei conflitti interiori, e la ricerca di comprensione ed empatia resta il cuore pulsante della storia.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI