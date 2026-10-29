È uscito il trailer completo della seconda stagione di Sweetpea, insieme a nuove immagini dalla serie. Ella Purnell torna nei panni di Rhiannon Lewis, la donna qualunque trasformata in assassina, nel thriller dalle tinte nere che Sky e Starz portano sullo schermo.

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Dove riparte la storia

La vicenda riprende dopo gli eventi sanguinosi del finale della prima stagione. Rhiannon ha ottenuto una promozione nel giornale locale per cui lavora, il Carnsham Gazette, e intanto sboccia una storia d’amore con Gabriel, il personaggio affidato a Rish Shah. Un killer che la imita e minaccia di smascherarla complica tutto, mentre la lista delle sue vittime continua ad allungarsi e la costringe a chiedersi se il suo ex fidanzato AJ avesse ragione: è davvero un mostro?

“Do you know what? I’m gonna live my truth!”

La protagonista pronuncia questa battuta nel trailer, dove rivendica la propria verità senza nascondere che, molto spesso, quella verità passa per l’omicidio.

Volti nuovi e ritorni nel cast

Accanto a Purnell, la nuova stagione porta Tamsin Greig nel ruolo di Liv, la madre di AJ, e Jenny Walser in quello di Daisy, nuova amica di Rhiannon. Taj Atwal interpreta Freya, la temibile capa che la protagonista si ritrova al giornale. Dal cast della prima stagione tornano Jon Pointing, Jeremy Swift, Leah Harvey, Ingrid Oliver, Nitin Ganatra e Alexandra Dowling.

Chi lavora dietro la macchina da presa

La serie è tratta dall’omonimo romanzo di C.J. Skuse ed è prodotta da See-Saw Films e fanboy con Sky Studios. Selina Lim guida la scrittura della seconda stagione e firma anche come co-produttrice esecutiva insieme a Emme Hoy, Simon Gillis e Natasha Heliotis. Zorana Piggott è la produttrice della serie, mentre Hoy, Anna Jordan e Laura Jayne Tunbridge scrivono i singoli episodi. Ella Jones è la regista principale, e Coky Giedroyc dirige gli episodi due, tre e quattro. Patrick Walters, Helen Gregory, Iain Canning, Emile Sherman, la stessa Jones e Purnell figurano tra i produttori esecutivi, e Manpreet Dosanjh è il commissioning editor per Sky.

I nuovi episodi arrivano su Sky nel Regno Unito a novembre, mentre negli Stati Uniti Starz li manderà in onda all’inizio del 2027.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI